廈門口岸今年出入境旅客量已破500萬人次

中評社香港10月6日電／廈門邊檢總站高崎邊檢站6日通報，截至當天上午，廈門口岸今年出入境旅客量已突破500萬人次，較去年提前25天突破該量級。



其中，廈金“小三通”客運航綫作為兩岸海上往來的“黃金通道”，今年以來出入境旅客量近162萬人次，年內已兩次刷新單日出入境客流紀錄，最高達7900人次。



中新社報道，高崎邊檢站副站長陳錦來表示，隨著兩岸民間交流持續升溫，加之傳統節日、多場兩岸賽事等活動帶動，以及節假日廈金“小三通”客運航綫班次加密，閩台人員往來增長明顯。