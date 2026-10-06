韓軍與聯合國軍司協商韓朝軍事分界線核定事宜

中評社香港10月6日電／韓聯社據韓國國防部6日消息，韓國軍方於今年年初組建工作組，並與聯合國軍司令部就解決韓國、朝鮮、聯合國軍司有關軍事分界線（MDL）界定不一致問題進行協調溝通。



韓國防部政策企劃官禹京錫（音）當天在例行記者會上表示，先由聯合國軍司和韓方核定MDL，才能與朝方有效進行溝通協調。因此聯合參謀本部（聯參）於今年年初組建工作組，並與聯合國軍司進行協商。



韓國防部去年11月向朝方提議舉行軍事會談，討論MDL基線問題，但朝方至今仍未作回應。禹京錫說，韓方認為，先與聯合國軍司核定MDL後再舉行韓朝軍事會談會更有效率，但韓方與聯合國軍司核定MDL並非韓朝軍事會談的先決條件。



1953年7月27日《停戰協定》簽署後，當事方根據軍事地圖標注的界線實地設置了共1292個界標。但之後大部分界標流失，目前韓方確認的界標僅約200個。韓軍沿用美國國家地理空間情報局於2004年所定制軍事地圖標示的MDL，聯合國軍司則使用2016年自行確認的MDL，兩者認定的界線不一致。韓軍推測，朝方可能使用自行劃定的MDL。



鑒於此，其間有不少觀點提出，三方需經協商核定一致的MDL，以防出現人員越界情況。據悉，聯合國軍司也對此表示認同，還曾向朝方傳達相關意見。