日本強化攻擊性武器部署與應用　有何圖謀？

資料圖：日本“25式陸基反艦導彈”（來源：央視新聞） 中評社北京10月7日電／央廣軍事報道，日本防衛省相關人士9月26日在接受採訪時透露，計劃在10月開始的日美聯合演習“利劍”中，首次投入陸上自衛隊的長射程“25式陸基反艦導彈”。此前，9月8日至24日，美日澳舉行“東方之盾26”聯合演習，外界高度關注的美國“堤豐”中程導彈系統首次參加。日本不斷強化攻擊性武器的部署與應用，究竟有何圖謀？



新式導彈首演實戰



所謂“25式陸基反艦導彈”，是日本“12式陸基反艦導彈”的改進型。該型導彈射程約1000公里，被認為是日本當前遠程打擊能力的核心裝備。針對日本防衛省將長射程“25式陸基反艦導彈”首次用於大規模演習的意圖，軍事觀察員張學峰進行了以下分析。



張學峰：日本“25式反艦導彈”採用隱身設計與新型發動機，突防能力與打擊精度均大幅提升。該型導彈平時部署在日本九州島熊本市陸上自衛隊駐地，既可依托固定陣地開展作戰任務，也能實施機動作戰。此次該型導彈參加日美“利劍”聯合演習，或將開展海上封控、攻擊對方基地縱深目標，以及依托美日一體化聯合偵察體系捕獲目標並實施打擊等實戰科目演練。



漸進式部署“堤豐”導彈系統



日本官方曾承諾在10月中旬前撤走“堤豐”系統，但俄羅斯近日表示對此持懷疑態度，並警告俄方不會坐視不理。張學峰認為，日方企圖推動“堤豐”導彈系統在日本實現常態化部署，一旦落地，或將對包括俄羅斯遠東在內的東亞地區形成較大軍事威脅。



張學峰：“堤豐”中程導彈系統進駐日本，會遭到日本國內民眾、地方政府及周邊鄰國的強烈反對。為此，美日採取漸進式部署策略，在完成“東方之盾26”聯合演習後，以臨時存放的名義，將該系統從鹿兒島轉移部署至沖繩嘉手納基地，意圖逐步實現常態化部署。若該系統進一步部署至日本北部，將對俄羅斯遠東地區的部分重要軍事目標構成威脅。

