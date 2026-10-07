日本研發戰術AI衛星布局太空軍力　專家解讀

中評社北京10月7日電／央廣軍事報道，近期有日本媒體披露，日本防衛省正在推進一項軍事太空新計劃，擬研發戰術AI衛星，為本國遠程導彈搭建太空智能偵察系統。該項目已列入日本2027財年防衛預算草案。



研發戰術AI衛星



日本防衛省研發戰術AI衛星，主要用於目標識別和導彈引導。根據公開的研發規劃，日本防衛省將聯合本土軍工企業，在2027年至2029年完成戰術AI衛星實驗機型的研製，最快於2030財年進行太空在軌測試。軍事觀察員滕建群介紹，這種戰術AI衛星可突破傳統偵察衛星局限，實現太空情報實時研判、數據快速回傳，為導彈發射提供更快的決策依據。



滕建群：眾所周知，AI技術的廣泛應用加快了情報收集，使其能迅速轉化為戰鬥諸元，避免延時。日本研發戰術AI衛星的最主要目的，是希望實現對目標的實時打擊，即發現目標後，通過AI技術處理，大幅提高導彈的反應速度和打擊精度。日本的戰術AI衛星，其實就是將AI技術應用於衛星平台，統籌通信、定位和偵察功能，形成一體化的情報保障體系。



擴張太空軍力



近年來，日本加速打造多軌道、全天候、實戰化的軍用衛星體系，極力補齊太空作戰短板。除了研發戰術AI衛星，日本還在研製多軌道觀測平台，以實現從近地軌道至地球同步軌道各類航天器的全天候監控；日本防衛省還將在2026財年發射“太空態勢感知衛星”，打通天地情報鏈路，構建全方位、立體化的太空軍事偵察網絡。滕建群認為，這充分暴露了日本假借“防衛安全”之名，擴張太空軍力、推進“再軍事化”的野心。

