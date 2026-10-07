美國“金穹”開啟天基反導測試　專家解析

資料圖：美國“金穹”導彈防禦系統項目概念圖（來源：中國國防報） 中評社北京10月7日電／央廣軍事報道，為強化美國本土防空和導彈防禦能力，美國正加緊推進建造下一代國土導彈防禦系統“金穹”。美國總統特朗普曾在今年5月宣布，美國將花費1750億美元建造“金穹”導彈防禦系統，並稱該系統將在3年內實現“全面運轉”。



開展關鍵地面測試



“金穹”是特朗普政府於2025年啟動的天基導彈防禦計劃，被視為繼冷戰“星球大戰”計劃後美國又一重大天基反導工程。美方稱，“金穹”導彈防禦系統意在“保護美國國土免受巡航導彈、彈道導彈、高超聲速導彈、無人機的襲擊”，包括“保衛美國盟國以及前沿部署的美國部隊”。據美方最新消息，在“金穹”反導計劃框架內，美國太空攔截器研發團隊在成功完成首批測試後，正在進入下一階段測試。軍事觀察員邵永靈對相關測試內容進行了介紹。



邵永靈：本次測試為地面測試，核心任務是驗證攔截器在模擬太空環境下的工作狀態，並進行“發現—識別—跟蹤—攔截”的全流程測試，同時檢驗預警衛星、低軌衛星星座與攔截衛星等多系統間的協同能力。



布局天基助推段攔截能力



眾所周知，美國現已擁有“愛國者”“薩德”等先進導彈防禦系統。那麼，特朗普為何還要打造“金穹”系統？與美國現有導彈防禦系統相比，“金穹”有哪些獨特之處？



邵永靈：“金穹”系統旨在整合美軍現有反導體系，將“薩德”“愛國者”“標準-3”等陸基、海基攔截系統統一納入其體系框架。相較於傳統地基或海基發射攔截彈的方式，“金穹”的核心新增能力在於構建天基攔截層，即通過部署低軌衛星星座及天基攔截器，瞄准洲際導彈助推段——也就是導彈發射初期約4分鐘、彈頭和彈體尚未分離的窗口期——實施攔截，以此顯著提升攔截成功率。

