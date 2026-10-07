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返程高峰，武警官兵守護平安！
http://www.CRNTT.com   2026-10-07 08:21:35
　　中評社北京10月7日電／央廣軍事報道，10月6日，國慶假期第6天，北京各大交通樞紐迎來返程客流高峰。武警北京總隊官兵堅守執勤一線，為群眾返程保駕護航。
 


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