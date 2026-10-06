外交部回應美方向台交付F16V戰機等問題

中評社北京10月6日電／2026年10月6日外交部發言人郭嘉昆答記者問：



路透社記者：美國官員認為中國在2028年前“入侵”台灣的可能性正變得越來越低。外交部對此有何回應？



郭嘉昆：台灣問題是中國內政，解決台灣問題完全是中國人自己的事，不容任何外部勢力干涉。美方應落實中美元首會晤重要共識，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，慎重處理台灣問題。



路透社記者：近日，台灣接收了自美國採購的兩架F-16V戰鬥機，並計劃今年內再接收64架。請問外交部對此有何回應？（法新社亦問及）



郭嘉昆：中方堅決反對美國向中國台灣地區出售武器的立場是一貫、明確的。



路透社記者：4日，美國聯邦調查局稱逮捕了一名居住在加利福尼亞州的美國女性，此人涉嫌在中國官員授意下監視賴清德之子。中方對此有何評論？（法新社、美國全國廣播公司、《華爾街日報》亦問及）



郭嘉昆：我不了解你提到的情況。中方一貫反對炒作所謂“中國間諜”對華污蔑抹黑。



法新社記者：4日，菲律賓方面稱，中國軍隊和海警在南海兩處海域滋擾菲律賓政府的飛機和船隻。外交部對此有何評論？



郭嘉昆：中國對黃岩島和包括中業島、鐵線礁在內的南沙群島及其附近海域擁有主權，對相關海域擁有主權權利和管轄權。菲律賓的領土範圍是由一系列國際條約確定的，黃岩島和南沙群島不在菲律賓領土範圍之內。近日，菲方飛機和船隻未經中方允許，擅自闖入中國管轄海空域，干擾中方正常執法，嚴重侵犯中國主權和管轄權，蓄意破壞南海和平穩定。中國軍隊和海警依法採取措施應對，正當合理。



中方堅決反對菲律賓損害中國主權和權益的任何行徑，將繼續採取必要措施，堅定捍衛自身在南海的領土主權和海洋權益。中方正告菲方，立即停止侵權挑釁。



路透社記者：美國官員向本社表示，他們認為伊朗已從中國獲得了衛星定位情報以及其他疑似定位信息。中方對此有何回應？



郭嘉昆：中國一貫嚴格履行應盡的國際義務。我們反對借戰事關聯抹黑中國。



《金融時報》記者：據報道，英國政府正在考慮對來自中國的電動汽車提高進口關稅。中方對此有何評論？



郭嘉昆：有關具體問題請詢中方主管部門。經貿關係的本質是發揮各自比較優勢，實現互利共贏。中國電動汽車產業的發展，為包括英國在內的全球消費者提供了有競爭力的選擇，也為綠色低碳轉型作出了積極貢獻，是供不應求的優質產能。



美國全國廣播公司記者：據報道，俄羅斯伊爾庫茨克地區研究所的一名工作人員疑似感染肺鼠疫後身亡。美國國務院稱，正在密切監測這一情況。俄羅斯政府是否同中國政府和專家建立聯繫，探討可能的合作以應對這一問題？



郭嘉昆：中俄雙方在包括鼠疫在內的傳染病防控領域保持密切交流合作。



彭博社記者：據報道，德法方面致信歐委會主席馮德萊恩，呼籲賦予歐盟新權限，對擾亂貿易關係的國家取消歐洲單一市場准入。信中還提議設立機制，推動歐洲降低在多條供應鏈上對外國的依賴。信中並未點名中國，但歐盟當前正在研究調整對華貿易關係。外交部對此有何評論？這是否會對歐委會貿易和經濟安全委員謝夫喬維奇本周晚些時候的訪華行程產生影響？



郭嘉昆：中歐產業鏈供應鏈深度交融、相互依存，雙方經貿關係本質上是互利共贏的。希望歐方同中方相向而行，通過對話協商解決彼此關切，共同維護全球產供鏈穩定暢通，推動中歐經貿關係健康穩定發展。關於你提到的具體問題，請向中方主管部門詢問。