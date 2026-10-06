朝鮮稱若領土被絲毫侵犯將立刻強力應對

中評社香港10月6日電／據朝中社6日報道，朝鮮外務省當天發表聲明稱，非軍事區（DMZ）爆炸事故歸因朝鮮地雷的韓軍調查結論完全不屬實，這是韓國自導自演的鬧劇。若韓軍侵犯朝鮮一寸領土，朝方將立刻強力應對。



朝外務省主張，所謂的“地雷爆炸事件”，不過是將我方對南部邊境的主權行使和加固工程污蔑為“軍事侵犯”，並以此加以拖延和阻撓的陰險破壞行徑。韓方企圖將事故責任推到我們身上，尋找脫身之道，這不過是韓軍拙劣的權宜之計。



朝外務省反駁稱，韓國單方面捏造自導自演的事件並單方面得出結論，卻把責任推給我方，企圖損害我們的國際形象，這是絕不能容忍的重大挑釁，也是嚴重的主權侵犯行為，韓方必須為此付出代價。



對於韓軍預告將在軍事分界線（MDL）以南地區執行掃雷行動一事，外務省稱，清除與我方無關的地雷，我們不會過問，但若侵犯到我方的絲毫領土，朝鮮將立刻採取強有力的應對行動。今後即使在韓方領土發生類似事件，那也非我方責任，責任完全在於韓方。外務省還再次拒絕韓朝軍事會談提議，並重申將按計劃推進邊境要塞化加固工程。



韓聯社報道，韓軍前一天最終認定，上月21日在非軍事區韓方一側發生的爆炸事故系朝鮮在軍事分界線以南地區埋設的地雷引爆所致。韓軍當天在事發地區清除朝軍地雷。