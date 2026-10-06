康奈爾大學爆集體性侵醜聞數百師生促校長下台

中評社香港10月6日電／美國康奈爾大學一名女學生前年涉嫌被校內7名男生強暴性侵，事件近日曝光後震撼全國，大批康奈爾大學生就示威，抗議校方處理事件手法，要求校長辭職。



有線新聞報道，數以百計康奈爾大學學生遊行到學生中心，不滿校方處理性侵事件的程序及手法，要求校長辭職。當中亦有教職員參與，部分人戴上紫色絲帶，手持標語聲援受害者，要求開除涉嫌施暴的7名學生，禠奪他們的學位，並就校方處理事件手法展開獨立調查，同時改革學生紀律制度和統一所有校園性侵事件的最低罰則等。而較早前大學一座行政大樓遭人砸碎大門玻璃，並在牆身兩側噴上塗鴉，寫上“在康奈爾強姦犯受保護”等抗議字句。



康奈爾大學一名女學生上月入稟法院提出民事訴訟，指自己2024年到大學一個兄弟聯誼會的會所參與派對時遭下藥灌酒，被7名男學生強暴性侵長達7小時。她事發後3周向校方舉報，大學展開調查後開除其中兩名男生，全部涉案男生均否認指控，當時地方檢察官認為證據不足，決定不提出刑事起訴。但隨著受害女生發起民事訴訟，引起全國高度關注，當地檢方稱會重啟調查，紐約州州長霍楚爾更委任特別檢察官監督調查過程。



康奈爾大學也是本案被告之一，被指控未能保護學生。校長日前承認調查工作有問題，事後與學生亦溝通不足，承諾日後提高透明度，校方亦支持州政府就指控進行獨立調查。