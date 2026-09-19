快評：特權爭議　選民心中自有一把尺

徐佳青被指利用特權讓兒子以“攝影官”名義周遊列國，甚至違反《貪污治罪條例》，讓丈夫開公務車載全家去華府玩。(資料相) 中評社快評／台灣“僑委會委員長”徐佳青近期再度陷入特權爭議，遭指安排兒子當“攝影官”隨行陪同出訪歐洲，丈夫唐博偉則開著台灣“駐美代表處”公務車遊玩華府等。台北地檢署已正式簽分“他”字案，列徐佳青為貪污圖利罪被告偵辦中。



徐佳青多次被質疑搞特權。2025年“僑青東沙生態體驗營”，徐佳青安排具雙重國籍的兒子報名參加，遭“監察院”認定違反《公職人員利益衝突迴避法》，裁罰10萬元，並被告發涉嫌貪污。徐佳青之前還被爆料自2022年上任迄今，出差旅費高達新台幣兩千多萬。



早前台北市長蔣萬安之子蔣得立因參加國際交換生計劃，被綠營追打，蔣萬安被質疑涉利益衝突，“監察院”主動去電並發函給北市教育局。如今徐佳青再被揭搞特權，台灣“監察院”還能去電、發函查案嗎？



徐佳青屢次涉特權爭議，不只自身形象受損，可能還涉及刑責。台灣民眾黨團昨天要求徐佳青即刻停職，政風單位啟動調查，依法究責。在野黨今次逮到機會，相信不會輕易放過。



而民眾向來痛恨特權，誰搞特權謀私，利益輸送或侵佔，選民心中自有一把尺。徐佳青特權爭議，揭開的或許只是“綠色執政”腐敗的冰山一角，可能成為今次選戰一個停不了的焦點議題。