美專家：亞太體面和平 美軍應撤至第二島鏈

卡瓦娜再論述美國第二島鏈策略 中評資料圖 中評社華盛頓10月6日電（記者 余東暉）美國戰略專家卡瓦娜（Jennifer Kavanagh）指出，美國“堤豐”陸基導彈系統留在沖繩，將加劇第一島鏈的軍事緊張局勢，與特朗普最近的對華姿態格格不入。這反映了美國亞太國防策略的矛盾，一方面特朗普呼籲“體面和平”，另一方面想在第一島鏈構建“拒止防禦”體系。她強調，若真想實現亞太地區“體面和平”，就應該將美軍部署撤至第二島鏈。



美國智庫國防優先軍事分析主任、高級研究員卡瓦娜5日在昆西研究所“負責任治國之道”網站發表專文，闡述“美軍撤出第一島鏈的理由”，強調對美軍駐東亞部隊進行精心重組，將有助於緩解該地區的緊張局勢，並保護美國的關鍵利益。



此前提出第二島鏈戰略在美國戰略學界引發一定反響的卡瓦娜此番重申其提議的由頭是，9月底日本防衛省發布聲明--美國“堤豐”陸基導彈系統，到日本參加軍事演習後，不返回美國，而是被保存在沖繩嘉手納空軍基地。儘管東京方面試圖淡化這一舉動，但卡瓦娜說，安撫性的措辭不太可能阻止態勢轉變帶來的負面後果：第一島鏈沿線的軍事緊張局勢加劇。



這項決定緊隨華府美中峰會之後，卡瓦娜表示，其時機似乎特朗普對北京表現出的“鴿派”姿態格格不入。但這種矛盾恰恰是特朗普政府亞洲政策的固有特徵--特朗普一方面呼籲“體面和平”，另一方面卻在第一島鏈沿線構建“拒止防禦”體系。此舉似乎注定會破壞他為穩定美中關係所做的努力，甚至增加這兩個大國發生中期衝突的風險。



特朗普政府今年1月發佈的國防戰略提出了兩個目標。首先，它呼籲美國軍方“在印太地區創造權力平衡的條件”，使該地區所有國家都能享有“體面的和平”。其次，它宣布美國打算“在第一島鏈沿線建立強大的拒止防禦體系”，以確保美軍始終有能力對任何目標進行“毀滅性打擊和作戰”。卡瓦娜認為，這種悖論本身是錯誤的，兩個目標是不相容的。