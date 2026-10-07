沙特主導聯軍稱攔截一枚也門胡塞武裝導彈

資料圖來源：央視視頻截圖 中評社北京10月7日電／新華社消息，據沙特阿拉伯通訊社7日凌晨報道，沙特主導的多國聯軍發言人圖爾基·馬利基表示，多國聯軍攔截並摧毀了也門胡塞武裝向沙特西南部城市海米斯穆謝特發射的一枚彈道導彈。



馬利基說，胡塞武裝控制的也門首都薩那以及薩達省、阿姆蘭省是導彈威脅的來源地。聯軍正持續採取行動，消除導彈威脅，並摧毀其源頭。