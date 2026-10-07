【
大
中
小
】 【
打 印
】
俄方有意APEC期間安排俄中美三方會晤
http://www.CRNTT.com
2026-10-07 09:03:36
資料圖片
中評社香港10月7日電／俄羅斯總統助理烏沙科夫表示，俄羅斯有意在亞太經濟合作組織（APEC）領導人會議期間，舉行俄羅斯總統普京、美國總統特朗普和中國國家主席習近平的三方會晤。
亞太經合組織領導人會議將在11月18日至19日在深圳舉行。
俄羅斯傳媒報道，烏沙科夫說，普京將在會議期間同習近平舉行雙邊會晤，具體日程尚未確定。
香港電台引述報道，烏沙科夫說，三方會晤的構想仍處於初步階段，目前尚未敲定具體安排。他提到，由於中國是東道主，中方將提供會議議程，屆時可能有機會安排三方會晤。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
美企報名最多！APEC工商峰會籌備順利
(2026-09-29 16:28:54)
介文汲：美方應不希望台灣在習特會前惹麻煩
(2026-09-24 13:58:34)
洪申翰桌牌寫Chinese Taipei網諷忘了出征
(2026-09-22 11:41:18)
洪申翰抵陸參加APEC 張五岳：不過度解讀
(2026-09-21 14:57:53)
洪申翰赴陸APEC會議 白委：兩岸本可合作
(2026-09-21 12:18:14)
陸委會：大陸稱中國台北僅是用法不同
(2026-09-17 18:47:33)
持台胞證入境大陸？洪申翰：循APEC模式
(2026-09-15 17:11:50)
王智盛：特朗普民調不佳 中美峰會是複數賽局
(2026-09-15 00:50:49)
香港各界全力籌備 迎APEC財長會來賓
(2026-09-05 10:01:45)
陸委會：洪申翰赴南京參加APEC風險可控
(2026-09-03 17:52:19)