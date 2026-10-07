俄方有意APEC期間安排俄中美三方會晤

資料圖片 中評社香港10月7日電／俄羅斯總統助理烏沙科夫表示，俄羅斯有意在亞太經濟合作組織（APEC）領導人會議期間，舉行俄羅斯總統普京、美國總統特朗普和中國國家主席習近平的三方會晤。



亞太經合組織領導人會議將在11月18日至19日在深圳舉行。



俄羅斯傳媒報道，烏沙科夫說，普京將在會議期間同習近平舉行雙邊會晤，具體日程尚未確定。



香港電台引述報道，烏沙科夫說，三方會晤的構想仍處於初步階段，目前尚未敲定具體安排。他提到，由於中國是東道主，中方將提供會議議程，屆時可能有機會安排三方會晤。



