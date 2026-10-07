美國在北約另拉小圈子埋下分裂“毒藥”

中評社北京10月7日電／歐洲新聞台10月5日報道稱，美國國防部副部長埃爾布裡奇•科爾比正在波蘭召集一場涉及北約事務的會議，但參會方僅包括美國和5個歐洲北約成員，即瑞典、芬蘭、波蘭、德國和荷蘭。英國、法國及波羅的海三國等其他主要北約成員國均未被邀請。



據央視新聞報導，歐洲新聞台消息稱，北約內部這一“小團體”去年在挪威卑爾根舉行了首次會議，因而得名“卑爾根集團”。自今年春季以來，美方已兩次與這些“精選盟友”舉行會議，至少包括瑞典、芬蘭、波蘭、德國、荷蘭以及挪威，還曾邀請過土耳其與丹麥。



歐洲新聞台的分析指出，美方這一安排將北約成員國劃分為“好歐洲”與“壞歐洲”兩類，進一步強化了華盛頓在聯盟中的影響力。北約各部分被劃分為不同子團體，令人擔憂美國可能更傾向於支持某個盟友而非另一個。



美國《政治報》日前的認為，此舉反映了美國施壓的更廣泛模式，旨在迫使盟友與美國的外交政策目標保持一致，并在特朗普政府的領導下增加國防開支。



中國社會科學院美國研究所研究員劉衛東在接受總台環球資訊《閃評》欄目專訪時分析，美國在歐洲挑選“精選盟友”并非只看軍費是否達標，而是同時權衡對俄關系分寸與美歐親疏遠近。



第一，美國邀請的國家中，波蘭、丹麥、挪威的軍費支出占GDP的比例超過了美國要求的3%，但荷蘭等一些國家也沒有超過3%，所以軍費占比可能是一個重要因素，但不是唯一的因素。



第二，波羅的海三國，美國并沒有邀請他們，可能是因為波羅的海三國跟俄羅斯的關系非常的微妙，非常的緊張，所以美國不想把它們拉進來，不想現在去得罪俄羅斯。



第三，最近這一段時間以來，歐洲大國跟美國的關系其實是有明顯的熱度差別的。法國跟美國對抗爭、爭論最明顯，英國次之，德國跟美國的關系相對來說比較友好，所以美國邀請德國而沒有邀請英法，從這個角度也可以得到解釋，最近誰跟美國關系不好，美國就不邀請它們。



歐洲新聞台援引批評人士的話稱，“卑爾根集團”這一北約內部“小團體”正成為可能分裂北約的“毒藥”。