七國欲申辦2036奧運　奧委會公布遴選步驟

中評社香港10月7日電／國際奧委會6日表示，截至目前，德國、匈牙利、印度、卡塔爾、韓國、南非和土耳其七國明確表達了申辦2036年奧運會的意願。2036年奧運會舉辦權之爭正逐漸升溫，最終結果將於2029年年中揭曉。



新華社報道，國際奧委會公布了2036年奧運會舉辦地的遴選時間表，今年10月31日之後，將不再考慮其他2036年奧運會的申辦方。下月，七國將向未來奧運會舉辦地委員會進行線上陳述。2027年3月，國際奧委會將完成可行性評估；同月，執委會將篩選出部分申辦方，並從“持續對話”階段推進至“戰略對話”階段。戰略對話期間，國際奧委會將提供更為具體的支持與指導，未來奧運會舉辦地委員會還將赴實地考察，並向執委會提交報告。



根據安排，2028年12月，國際奧委會執委會將與進一步篩選出的“首選申辦方”開啟“定向對話”；2029年年中，國際奧委會全會將選舉產生2036年奧運會舉辦地。



在申奧評估方面，國際奧委會表示，將圍繞場館總體規劃和運動員體驗、資金戰略、政府和公眾支持、辦賽交付能力、遺產戰略等因素展開，同時還要進行戰略評估，包括奧運會願景、與當地發展計劃的銜接，以及和奧林匹克運動目標的契合度。



國際奧委會主席柯絲蒂·考文垂表示，運動員必須始終處於一切工作的核心，為運動員提供最佳體驗應成為每個未來奧運會舉辦地的出發點。



今年在考文垂領導下，奧運申辦規則有所改變，更多國際奧委會委員將參與整個流程。此外，與過去投票不同，過去國際奧委會執委會通常在最後階段只提出一個申辦方，而此次很可能會有不止一個國家被列為首選申辦方。



七國申辦各有看點，印度將舉辦2030年英聯邦運動會，並希望在2036年首次贏得奧運會舉辦權。卡塔爾曾舉辦2022年足球世界杯，但高溫天氣是難以迴避的問題。南非曾舉辦2010年足球世界杯，力爭成為首個舉辦奧運會的非洲國家。德國的候選城市是曾舉辦1972年奧運會的慕尼黑。匈牙利的布達佩斯曾申辦2024年奧運會，但該國從未舉辦過奧運會。土耳其的伊斯坦布爾此前五次申辦均告失敗。韓國曾在1988年舉辦夏季奧運會，並在2018年舉辦冬季奧運會。



國際奧委會稱，目前已經有國家開始表達申辦2036年之後奧運會的意願。