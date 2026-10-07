香港城市風光（新華社資料圖片） 中評社香港10月7日電／加拿大菲沙研究所6日發布《世界經濟自由度2026年度報告》，香港繼續獲評為全球最自由經濟體。



據新華社報導，香港特區政府發言人當日表示，報告再次肯定香港的自由市場優勢，以及開放、高效和公平的營商環境。



在五個評估大項中，香港在“國際貿易自由”蟬聯首位，“監管”維持全球第二。



特區政府發言人表示，在當前環球經濟不確定性增加、貿易保護主義升溫的背景下，香港繼續維持自由港地位、實行零關稅政策和簡單低稅制，為海內外投資者和企業家提供安全、穩定、公平、可預期的國際化營商和投資環境。



發言人說，香港在“一國兩制”下背靠祖國、聯通世界，擁有與國際最佳標准無縫對接的金融、航運、貿易和專業服務，以及高效的政府架構和廉潔專業的公務員團隊，充分發揮“超級聯系人”和“超級增值人”的角色和功能。今年以來，香港在多項國際競爭力排名中表現突出，反映香港的核心優勢與特區政府推動高質量發展的努力獲國際社會廣泛認同。



發言人表示，香港良好的營商和生活環境持續吸引企業和人才落戶。去年，母公司在海外及內地的駐港公司超過1．1萬家，比2024年上升11％，創歷史新高。特區政府引進重點企業辦公室至今已成功引進逾120間重點企業。今年前8個月，投資推廣署協助約520間內地和海外企業在港開設或擴展業務。各項人才入境計劃自2022年底起至今年8月，已收到逾67萬宗申請、批出逾47萬宗，當中超過31萬人來港。



發言人表示，在國家的堅實支持下，特區政府會持續與社會各界共同努力，進一步提升“四中心、一高地”的角色和功能，加快推進北部都會區建設，為本地企業和市民開拓更廣闊的發展空間，也為全球的企業、投資者和人才提供更大的機遇。