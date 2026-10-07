中國對美籌碼更多　中美關係未來將相對穩定

當地時間9月24日上午，美國總統特朗普在白宮舉行隆重儀式，熱烈歡迎中國國家主席習近平對美國進行國事訪問。（新華社資料圖片） 中評社北京10月7日電／經濟學家紀沫研判，中美關係未來一年整體將保持相對穩定，因為中國手中握有更多籌碼，包括在74項關鍵科技中領先美國66項，美國不得不對華做出一些妥協。



據《聯合早報》報道，星展銀行星期二（10月6日）發布《中國2040展望報告》並舉行線上分享會。星展香港董事總經理兼首席中國/香港經濟學家紀沫博士在會上展望11月將在中國深圳舉行的“習特三會”，以及12月在美國邁阿密舉行的“習特四會”時，作出上述研判。她說：“縱觀中美談判的現狀，中國目前掌握的牌比美國多得多，尤其在核心領域方面。”



首張牌無疑是稀土及其他關鍵材料。紀沫指出，這對美國國防、電子以及清潔科技供應鏈至關重要，“這是首要因素，美國短期內很難找到替代品”。



第二是中國作為農產品主要買家的角色，這對特朗普的基本盤選票形成牽制。



第三是美債。紀沫分析，近期美債收益率顯著上升，融資成本變得非常高。中國目前還持有逾7000億美元（8951.8億新元）美債，一旦拋售將給市場帶來更大壓力。



最後一張牌則是中國的製造業基地。紀沫說：“中國的製造業已不再是傳統的舊製造，而是高科技、高端製造。這種高端製造的供應鏈非常完整、非常深且廣。如果這一供應鏈網絡出現任何干擾，將對依賴中國原材料的美國產業產生切實影響。”



在關鍵技術方面，紀沫指出，中國2003至2007年在63個領域中僅領先美國三個；但從2020年至2025年，中國在74個領域中已大幅領先美國66個。具體行業來看，中國不僅在能源與環境、先進材料和製造、先進信息與通信科技、人工智能（AI）技術等領域領先，而且還存在高度的壟斷風險。“以前都是‘中國製造’，後來進入‘中國智能製造’，現在則是‘中國創造’。”



紀沫分析，驅動中國技術進步的三大紅利包括人才、能源、製造業。“這三者合在一起，使得中國在過去幾年裡能在技術研究方面保持領先，並從數量型增長轉向質量型增長。”



《中國2040展望報告》中預測未來15年中國國內生產總值（GDP）每年平均增長率僅為3%，較2020至2024年期間的4.6%進一步放緩，主要原因是資本積累減弱，以及勞動力規模萎縮，這可能意味著無法達成2035年遠景目標中明確的核心硬指標。