富權：沈伯洋大麻立場爭議背後的選票算計

中評社香港10月7日電／澳門新華澳報7日發表富權文章：沈伯洋大麻立場爭議背後的選票算計。以下為文章內容。



近日，隨著台灣地區縣市長選舉進入白熱化階段，民進黨台北市長參選人沈伯洋陷入了一場關於毒品政策的巨大輿論風暴。這場爭議的核心，直指他早年曾公開發表支持“大麻除罪化”及“社區提供毒品”的言論，與其當前競選主張的“校園反毒”立場形成劇烈反差，引發了藍營的猛烈抨擊與社會各界的廣泛質疑，也變成藍綠雙方爭奪家長票、年輕進步票、中間穩健選民的戰場。



爭議的導火索由中國國民黨籍台北市議員楊植斗點燃。他在社交平台上爆料，指出沈伯洋早在二零一四年九月一日，曾以筆名“撲馬”在蔡英文主辦的《想想論壇》發表過一篇談論毒品政策的文章。在這篇舊文中，沈伯洋不僅主張“把毒品和藥品劃上等號”，更激進地提出應“建立社區中心，提供吸毒者毒品與乾淨的針頭”。



這一爆料迅速被國民黨“立委”、台北市議員等跟進。隨著爭議發酵，國民黨將“反毒”確立為選戰的核心議題。台北市長蔣萬安明確表態“堅決反對毒品除罪化”，其社交帳號雖遭綠營側翼留言灌爆，但反毒立場贏得了大量中間選民和家長群體的支持。國民黨更組織了“反毒金剛車”上路，多位民代與議員聯合發表聲明，要求沈伯洋為過去的言論道歉，並公開保證不會在社區中心提供毒品。



國民黨顯然是希望能夠透過揭露及批判沈伯洋“大麻除罪化”的舊論，進行議題反擊與擴大戰果，精準打擊，扭轉選戰焦點。面對綠營營造的“洋流”聲勢，國民黨精準抓住沈伯洋十二年前關於“社區中心提供毒品與乾淨針頭”等爭議文章，將其轉化為“毒流”議題，成功打亂民進黨的選戰佈局，將焦點從意識形態拉回民生與公共安全。蔣萬安明確表態“堅決反對毒品除罪化”、“毒品零容忍”，並拋出尖銳問題要求沈伯洋正面回應。此舉旨在守住社會對毒品零容忍的底線，以爭取對毒品議題高度敏感的中間選民和家長群體。



藍營（蔣萬安陣營）的策略很清晰，一是議題簡化，不討論複雜的公共衛生、針頭交換政策，直接濃縮成“沈伯洋過去主張大麻／毒品除罪化，對毒品立場模糊，會危害孩子”；二是鎖定票倉，主打台北家長、中老年保守選民，這類選民對毒品零容忍，最容易被校園安全議題動員，鞏固蔣萬安的中間票優勢；



三是壓迫對手，迫逼沈伯洋必須在“完全否定早年‘進步’論述（得罪‘進步派’）”或“堅持早年看法（得罪家長）”二選一，無論怎麼回應，都會流失一部分選票。



這也是為什麼藍營不斷強調“反毒沒有模糊空間”，把這場辯論從政策討論，扭轉成價值底線與候選人可信度的人格審查的策略設定。



藍營還在此基礎上，擴大戰果，聯動全台選情。國民黨不僅猛攻台北市長選戰，還順勢將“反毒”議題擴大，要求民進黨在新北、高雄等其他縣市的參選人也必須公開表態，試圖將單一議題發酵為全台性的選舉議題，從而在多個選區對民進黨形成壓力。



沈伯洋的大麻爭議，成為了選戰的分水嶺。蔣萬安團隊敏銳地抓住了這一機會，迅速將議題從抽象的意識形態拉回到具體的公共安全與市政治理層面。蔣萬安本人明確劃出“毒品零容忍”的紅線，不僅佔據了道德制高點，更成功地將沈伯洋置於“為毒品辯護”的被動境地。這一操作，瞬間扭轉了選戰節奏，讓民進黨精心策劃的“洋流”攻勢頓受挫折，轉而陷入“毒流”的負面輿論泥沼。議題主導權的易手，是蔣萬安連任路上最關鍵的一步。



對於藍營發動的這波攻勢，民進黨整體陷入兩難中。民進黨內部本身對大麻議題就有分歧：“醫療大麻”有支持聲音，深綠、‘進步派’希望保留多元政策思辨空間；但“娛樂大麻合法化”在黨內主流民意不受歡迎，尤其是面對台北都會區中產選民，黨中央又必須維持強硬反毒形象。沈伯洋的爭議，讓民進黨被迫選邊，公開站在反毒、保護學童立場，避免被藍營扣上“支持毒品”的帽子，同時又不能徹底切割“進步”價值支持者。

