華僑大學將在港舉辦“僑音”公益籌款音樂會

“僑音”公益音樂會將於12月香港大會堂舉行。 華僑大學在世界各地尤其是東南亞甚有知名度及影響力。 著名鋼琴家鄭慧博士聯袂一眾藝術家傾情演奏。 中評社香港10月7日電／華僑大學香港教育基金會將於12月1日，在香港大會堂音樂廳舉辦“僑音”公益籌款音樂會，以此凝聚華僑校友力量，回饋母校。以音樂為橋樑，號召校友關心僑生，助力母校華僑學子求學之路。



本次音樂會的籌辦源於歷屆華僑校友薪火相傳的報國愛校情懷。華僑大學香港校友會歷屆會長謝文盛、李碧蔥、王欽賢、汪瓊南、高峯皆為海外華僑或華僑後裔，多年來攜手成立教育基金會，持續每年捐資，資助有需要的華僑學生。承襲這份感恩精神，今年華僑大學香港校友會籌辦本次音樂會，希望號召廣大校友同心參與，一人一份力量，以行動支持母校，延續僑界思源報本的傳統。



音樂會以“僑音”為主題，曲目精心挑選，融合經典國樂、中西古典樂與原創作品，承載僑子思鄉、感恩故土的內涵。演出囊括《平湖秋月》《望春風》等膾炙人口的華人經典，亦有西方經典樂作；電影《給阿嫲的情書》主題曲《月下煮茶》更是本次音樂會一大亮點，作品以溫柔詞曲訴說懷念與感恩，細訴僑人遠走他鄉、心念故土的心境，與音樂會的公益初心相互呼應。



音樂會匯聚鄭慧博士、高子泓、高參、陳蓉暉、楊曦婷、馮國棟、劉弋斐多位資深藝術家登台獻藝。活動所得善款將用於資助華僑大學僑生，幫助學子安心求學。



主辦方表示，僑胞縱然身在異域，始終不忘母校培育之恩。這場音樂會不只是一場藝術展演，更是僑界校友感恩回饋的集體表達，期望透過音樂匯聚善意，讓僑心代代傳承。