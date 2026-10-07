日政府安保三文件修改出現提及核潛艇相關方案

中評社香港10月7日電／共同社據多名相關人士6日透露，關於將在年內修改的《國家安全保障戰略》等三份安保相關文件，作為強化威懾力的選項之一，日本政府內部出現了提及核潛艇的方案。相關表述可能不會以擁有為前提，而是寫入作為今後研究和討論切入點的內容。



歷代內閣依據規定核能和平利用的《原子能基本法》，一直不允許將核能用於軍事目的。再加上需要龐大的預算，自民黨內對擁有核潛艇的謹慎意見依然較強，預計相關討論將經歷波折。



在面向修改安保三文件而設立的政府專家會議上，為應對中國在太平洋一側日益活躍的軍事活動，與會者中有人提出應引進核潛艇。日本維新會也在其建議中稱，能夠在水下運用導彈垂直發射裝置的潛艇，其動力只能是核能，並敦促儘早引進。



另一方面，歷代內閣一直沿襲1965年科學技術廳長官的見解，即不允許將核能作為自衛艦的推進動力。石破內閣時，官房長官林芳正表示：“按照《原子能基本法》的現行解釋，日本擁有核潛艇是很難的。”自民黨在今年6月的建議中也未提及核潛艇。



政府相關人士說明稱：“如果在新的三文件中寫明『研究』擁有核潛艇相關課題，那麼無論最終是否擁有，都將更容易展開具體討論。”一位執政黨高層也表示：“如果寫入『反復研究討論』，就可以公開模擬運用和演算成本。”



政府專家會議計劃最早11月下旬彙總報告。在此前後預計還將進行執政黨內部協調。在政府內部，官房長官木原稔和防衛相小泉進次郎都曾表示，不應排除圍繞擁有核潛艇的討論。若執政黨內部協調陷入僵局，最終可能交由首相高市早苗作出判斷。