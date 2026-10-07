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辛旗：《霜天曉角·寒露懷古》
http://www.CRNTT.com   2026-10-07 15:10:18
寒露，中國二十四節氣中的第十七個節氣。2026寒露將於10月8日到來，寒露象徵秋意漸深，此時氣溫較白露時更低，露水的溫度開始降低並有可能成為凍露，原先地面上潔白晶瑩的露水即將凝結成霜，寒意愈盛，故名。
　　中評社北京10月7日電／題：《霜天曉角·寒露懷古》

　　作者：辛旗
　
　　鴻飛曠野，蛤隱滄波雀。
　　黃菊漫凝清露，觀星紀，古賢寫。
　
　　秋葉，寒露瀉。歲華隨鬥轉。
　　遙誦詩經舊句，蟋蟀咽，近冬也。
　
　　丙午寒露作於京城彝堂

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