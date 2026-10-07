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9月末中國外匯儲備為34003億美元
http://www.CRNTT.com   2026-10-07 15:12:11
　　中評社香港10月7日電／國家外匯管理局10月7日發布數據顯示，截至2026年9月末，中國外匯儲備規模為34003億美元，較8月末下降381億美元，降幅為1.11%。

　　新華社報道，國家外匯局相關負責人表示，2026年9月，受全球宏觀經濟環境、主要經濟體貨幣政策等因素影響，美元指數上漲，全球主要金融資產價格總體下跌。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯儲備規模下降。

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