美國爆發30多年來規模最大的州級麻疹疫情

中評社香港10月7日電／國賓夕法尼亞州衛生部門5日公佈的數據顯示，該州2026年累計確診麻疹病例已達1004例，其中5人死亡。這是美國30多年來規模最大的州級麻疹疫情。紐約州5日宣佈因麻疹疫情進入“災難緊急狀態”。



據賓夕法尼亞州衛生部門介紹，此次疫情始於4月下旬，全州共有39個縣報告麻疹確診病例。自10月2日以來，該州新增27例確診病例。在全部確診病例中，僅4例發生在已接種麻疹、腮腺炎、風疹三聯疫苗（MMR疫苗）的人群中，佔比不到1%。



賓州衛生部門表示，接種MMR疫苗是預防麻疹的最佳方式。接種兩劑MMR疫苗可提供約97%的終身保護。隨著疫情持續，賓州居民接種MMR疫苗需求大幅增加。賓州醫療機構通常每月接種約2.5萬劑MMR疫苗，今年8月接種量超過4.9萬劑，9月超過5.3萬劑。



為應對麻疹疫情，紐約州州長凱茜·霍楚爾5日簽署行政命令，宣佈紐約州進入“災難緊急狀態”，自10月5日起生效，至11月4日結束。該行政命令使州政府能夠採取額外措施應對疫情，包括擴大疫苗接種服務等。



截至10月3日，紐約州2026年累計報告108例麻疹病例，其中92例為7月15日以來在18個疫苗接種率較低的農村縣報告的病例。紐約州政府

說，今年麻疹病例數明顯高於該州通常水平，尤其是7月15日以來病例明顯增加，已構成重大公共衛生問題。



美國疾病控制和預防中心數據顯示，截至10月1日，全美2026年已累計報告3887例確診麻疹病例，為1991年以來最嚴重年份。