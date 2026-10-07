駐沖繩美軍將宵禁30天　因美兵涉搶劫殺人案

中評社香港10月7日電／共同社報道，鑒於一名駐沖繩美軍士兵因涉嫌搶劫殺人被逮捕，駐沖繩美軍最高負責人、沖繩地區協調官沃森中將6日晚下令對駐沖繩美軍人員自9日起實施為期30天的宵禁，時間為凌晨0點至5點。同時還將加強對縣內所有基地出入口的監控。司令部設在美軍科特尼軍營（沖繩縣宇流麻市）的海軍陸戰隊第三遠征軍通過X（原推特）發佈了這一消息。



美方一直在強調整肅軍紀，但惡性案件仍接連不斷，震懾效果並不明朗。



從7日中午到9日中午，將禁止在基地內外飲酒。同時也將暫停勤務，但具體內容不明。



沃森表示：“外出是特權，必須讓大家重新認識到，作為組織整體是有責任的。”他要求徹底強化紀律意識和責任感。



2016年沖繩曾發生一名美軍文職人員被捕的棄屍案，當時美軍曾採取臨時禁止在基地外飲酒和住宿的措施。自2024年6月以來，性暴力案件也接連曝光。作為防止類似問題再次發生的措施，美方不僅與沖繩縣警方開展聯合巡邏，還實施了由憲兵單獨進行的巡邏。



此次的案件發生在本月3日凌晨，一名39歲女性的遺體在那霸市一家酒店內被發現。沖繩縣警方4日以涉嫌搶劫殺人為由，逮捕了隸屬於美軍普天間機場（宜野灣市）的20歲海軍陸戰隊上等兵德文·巴拉德（Davin Ballard）。