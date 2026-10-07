電影《歡迎來龍餐館》代表中國角逐奧斯卡

中評社香港10月7日電／電影《歡迎來龍餐館》片方10月7日通過社交媒體平台宣布，該片將代表中國內地角逐第99屆奧斯卡最佳國際影片。片方稱，“以一菜一飯，訴說和平的期盼；借中餐煙火，傳遞大愛與仁善”。



《歡迎來龍餐館》由文牧野執導，影片講述中國廚師徐福（沈騰 飾）為還債遠赴中東，卻意外捲入戰亂，在生死流轉中靠做飯求存，也靠做飯守護一群戰爭孤兒的故事。美食與戰火兩個截然不同的元素，構成了全片最核心的張力。文牧野曾表示，影片以戰火中的中餐館為切口，用美食與戰爭形成強烈對照，希望觀眾體會和平的珍貴。影片也借此探討了戰爭中難有真正局外人的現實。



中新社報道，影片8月11日在中國內地上映，很快收穫票房與口碑。截至10月7日中午，該片累計票房超23.56億元人民幣，位居中國內地2026年度票房榜第二位，僅次於《飛馳人生3》。



該片於8月25日公布的海外發行計劃顯示：《歡迎來龍餐館》9月11日起在中國香港、中國澳門、澳大利亞、新西蘭、馬來西亞上映；9月17日登陸新加坡，9月18日登陸日本；10月計劃在柬埔寨、印度尼西亞、泰國、老撾等國上映。北美、歐洲、中東及北非等地區的上映也在推進中。



據悉，第99屆奧斯卡頒獎典禮定於當地時間2027年3月14日在洛杉磯舉行。