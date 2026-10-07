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俄羅斯總統助理帕特魯舍夫將訪華
http://www.CRNTT.com   2026-10-07 16:54:29
外交部大樓 （資料圖片）
　　中評社北京10月7日電／中國外交部發言人7日宣布：俄羅斯總統助理、海事委員會主席帕特魯舍夫將於10月8日至13日訪問中國，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅將與其會談交流。

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