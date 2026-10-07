新北選情可能掛了？李四川霸氣回這句

中評社台北10月7日電／有媒體人在廣播節目上，疑似因忘關麥克風，意外流出兩人私下聊天對話，其中一人脫口說出李四川在4日周日板橋大造勢都是動員，沒有什麼自然人流，更說“新北的選情可能掛了”？對此，國民黨新北市長參選人李四川今（4）日受訪表示，尊重個別人士所提的意見，並強調自己比較在意市民的心聲及意見。



TVBS報道，李四川今日參加“我們都挺李四川！新北教育團體後援會”成立大會，受訪表示，4日那一天他所有握到的手都是熱情的，也感受到所有市民對他的加油，相較於個別人士的看法，“那我比較在意的，還是市民的這個心情跟意見來的重要”。



此外，國民黨新北市議會黨團今日公布委託由“TVBS民調中心”執行的新北市長選舉民調。根據結果，在李四川、蘇巧慧和無黨籍蘇輝湟中，假如明天就是投票日，李獲得42.6%支持度、蘇巧慧獲得35.9%支持度、蘇輝湟支持度1.7%，另未決定部分佔19.9%。



李四川表示，所有民調他都會參考，最重要是民意絕對比民調來的重要；他不會看顏色、只看建設，所以還是會走遍29區，好好聽市民的聲音。



李四川強調，他已經提出20幾件的政見，也會把所有市民的意見納入往後市政的重要決定，所以在這裡他還是會努力全力以赴，接下侯友宜這一棒。