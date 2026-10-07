韓反駁烏所謂韓向俄供油主張：不屬實且不當

中評社香港10月7日電／韓聯社報道，韓國總統府青瓦台7日對烏克蘭援引外媒報道批評“韓國向俄羅斯供應石油產品”一事表示，韓方呼籲烏方避免發表此類未經核實、可能導致誤解韓國政策或損害韓國國際信譽的言論。



青瓦台首席發言人姜由楨當天在書面簡報中表示，在俄烏戰爭爆發後，韓國政府與國際社會緊密協作，始終一貫落實對俄制裁和出口管制措施，政府在近期《衛報》等媒體的相關報道中，已對該立場進行了明確說明。



姜由楨指出，儘管如此，烏克蘭總統辦公室相關人士援引該報道，以尚未確認交易主體、原產地及最終購買者等核心事實的個別交易為依據，公開聲稱韓國幫助俄羅斯緩解原料短缺的影響，採取了違背對俄制裁的行動，此種言論既與事實不符，亦屬不當。政府目前正通過有關機構，嚴密核實出口管控相關事項，若發現問題，將採取必要措施。



《衛報》當地時間6日報道稱，今年7∼8月，7艘油船從韓國多地裝載17.6萬多噸的石油產品前往符拉迪沃斯托克等俄羅斯遠東地區。烏克蘭總統辦公室制裁政策事務代表弗拉迪斯拉夫·弗拉休克（Vladyslav Vlasiuk）同一天在社交平台臉書上發文，援引該報道批評此舉與韓國對俄制裁政策嚴重相悖，俄羅斯從韓國進口石油事實上緩解了其煉油能力喪失造成的衝擊。