印尼證實購入中製殲-10C戰機！

中評社香港10月7日電／印尼軍方近期動作不斷，繼海軍大動作接收意大利航空母艦之後，空軍參謀長哈爾喬諾中將（Air Marshal Mohamad Tonny Harjono）日前公開證實，他們向中國採購的殲-10（J-10）戰機，預計將在6個月內正式交付並飛抵印尼。



風傳媒據印尼媒體《Republika》報道，參謀長是在5日在雅加達東區的國防軍總部受訪時，面對媒體不斷追問有關殲-10戰機的時程表，他給出“請大家耐心等待”的明確回應。



該報道引述內部消息指出，這款綽號“猛龍”的先進戰鬥機，預計將在6個月之後（2027年上半）飛抵印尼。不過，首批交機的具體數量，雅加達當局目前尚未正式對外公布。



在同一場合，印尼國會第一委員會（負責國防、外交與情報）議員戴夫·拉克索諾（Dave Laksono）公開支持力挺購買殲-10 戰機的決策。他指出，引進這款來自中國的4.5代戰機，能強化印尼作為群島國家的整體防衛能量。



事實上，現任國防部長沙姆蘇丁（Sjafrie Sjamsoeddin）早在 2025年10月，就曾證實印尼準備向中國引進，由成都飛機工業集團製造的殲-10戰機。



實戰成績與高性價比成名



軍事專家指出，外貿型“殲-10CE”戰機自2025年5月，在印巴空戰中展示出優異的空戰能力之後，在國際軍事市場上，就成功吸引許多國家強烈興趣。而殲-10CE的核心優勢，除了有配備強大的相控陣雷達（AESA），可掛載“霹靂-15”（PL-15）長程空對空飛彈外，還具備出色的超視距（BVR）作戰與奪取制空權能力。而且相較於歐美同等級的戰機，殲-10CE還有更漂亮的價格以及後勤優勢，對於軍事經費處在尷尬位置的國家來說，購買這款戰機有更高性價比。



把時間回溯到8月，中亞國家烏茲別克在獨立35週年慶典上，首度透過國家電視台公開，他們新接收的殲-10CE戰機編隊，讓該國成為繼巴基斯坦之後，全球第二個編列該戰機服役的國家。此外，9月30日開幕的亞塞拜然國際防務展（ADEX 2026）上，中國航空工業（AVIC）展出塗有亞塞拜然國旗與軍方編號的殲-10CE戰機模型，顯示雙方極有可能已經達成最終採購協議。



而南亞的孟加拉，也對殲10很感興趣，已派出代表與北京完成採購談判，希望能加速推進引進殲-10CE戰機，汰換現有老舊機型強化自家空防戰力。