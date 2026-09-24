楊流昌：漢明帝劉莊　白馬東來－－佛與帝王之一

白馬馱經，落腳洛陽，佛便在中華這片土地上扎下了根。(資料相) 中評社香港10月8日電／漢明帝劉莊 白馬東來－－佛與帝王之一



作者 楊流昌



開篇引文



佛教東來，兩千載矣。



自漢明帝夜夢金人，遣使西行，白馬馱經，落腳洛陽，佛便在中華這片土地上扎下了根。此後的歲月裡，佛與中國帝王之間，展開了一場漫長而複雜的對話，有時是虔誠的皈依，有時是精明的利用，有時是激烈的衝突，有時是靜默的相望。



帝王是塵世之巔的孤獨者。他們坐擁四海，卻不能安放自己的心；他們主宰萬民，卻不能主宰自己的生死；他們擁有無上的權力，卻無時不在無常的陰影之下。佛說“一切皆苦”，帝王比任何人都更懂這個道理。金鑾殿的輝煌，掩不住深夜噩夢的冷汗；山呼萬歲的朝拜，填不滿內心的虛空；史書的褒貶，抵不過對生死輪回的恐懼。於是，他們走向佛。



有的走得深。梁武帝四次捨身同泰寺，脫下龍袍換僧衣，把帝王之身當作供奉，把江山當作籌碼。他信得癡，信得真，信得讓後人既感動又歎息。順治帝在董鄂妃死後萬念俱灰，割辮出家，被勸阻後仍自號“癡道人”，二十四歲便隨佛而去。他們的信，是心靈深處的皈依，是紅塵盡頭的轉身。



有的走得淺。唐太宗問玄奘的第一句話，不是佛經，而是西域的山川地理。他把佛當作工具，以佛治心，以儒治世，以道治身。雍正坐在圓明園的蒲團上參禪，卻用帝王的權力裁定佛門的是非，說誰是正法，誰是魔道。他們的佛，是治國之術，是權力的另一種表達。



有的從佛門走出，又回到佛門。隋文帝楊堅在般若尼寺長大，從寺院的鐘磬走向朝堂的鐘鼓，又從朝堂回到寺院，大興佛教，建寺度僧。朱元璋在皇覺寺做過小行童，在遊方僧的歲月裡嘗盡人間苦難，做皇帝後卻給僧團立規矩，把佛納入王法的框架。他們的人生，本身就是一部佛經，從緣起，到修行，到覺悟，再到回向。



佛不度帝王，帝王卻從佛中找到了自己的影子。武則天從《大雲經》裡找到了金輪女主的合法性，用佛光為自己的皇冠加冕；梁武帝從《涅槃經》裡找到了菩薩行的理想，用慈悲為自己的江山鍍金。佛是他們的鏡子，照見了他們的欲望，也照見了他們的恐懼；照見了他們的偉大，也照見了他們的渺小。



帝王也不度佛，佛卻因帝王而改變了模樣。漢地佛教的素食傳統，從梁武帝始；佛教的國教化，從武則天始；佛教的國家管制，從朱元璋始；佛教的禪淨合流，從雍正始。帝王的手，塑造了中國佛教的面貌。佛在人間，而人間有帝王。



這八篇讀史佛思隨筆，寫的便是佛與中國帝王之間，那些千絲萬縷的因緣。有篤信的，有利用的，有從佛門走出來的，有用佛光加冕的，有將佛納入王法的，有在佛前

落淚的，有以佛為樂的。他們來自不同的朝代，有不同的性情，走不同的路，卻都在佛前留下了自己的身影。



寫這些文章，不是為了給帝王立傳，也不是為了給佛教寫史。只是想通過一個一個人，一段一段事，看看佛在人間是如何被理解、被接受、被利用、被改造的。看看中國傳統文化裡，儒家之外，還有一片怎樣的天空。看看那些站在權力巔峰的人，如何在佛前低下頭，又如何從佛前抬起頭。



佛說：“應以何身得度者，即現何身而為說法。”也許，帝王也是佛的一種化身--以帝王身，說帝王法，度帝王心。而中國傳統文化，正是在儒家、道家、佛家的相互激蕩中，在帝王與僧侶、朝堂與山林、入世與出世的對話中，長成了今天的樣子。是為引。

