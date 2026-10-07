打伊朗損失嚴重！美軍折損81架戰機　總支出達436億美元

中評社香港10月7日電／根據美國國會研究處（Congressional Research Service）最新報告，自伊朗戰爭爆發以來，美國至少有81架軍用航空器損毀或遭擊落，損失總額高達33億美元。



中央社據紐約郵報（New York Post）報導指出，根據國會研究處的報告，這些損失包括美軍最先進的戰機，其中一架F-35A閃電II（F-35A Lightning II）匿蹤戰機受損，另有12架F-15E打擊鷹式戰機（F-15E Strike Eagle）遭到摧毀或受損。



其中3架單價超過3000萬美元的F-15E戰機於3月2日在科威特上空因友軍誤擊被擊落，另有一架於次月在伊朗上空被擊落。



另外8架F-15E在9月9、10日伊朗對約旦穆瓦法克薩爾提空軍基地（Muwaffaq Salti Air Base）空襲時也受到輕微損壞。



據報告指出，這些受損戰機已經修復並重新服役。



此外，美軍至少損失45架MQ-9死神（MQ-9 Reaper）無人機，每架估值約3000萬至5000萬美元。



一名空軍將領5月向參議院表示，這些損失使可用的死神無人機降至135架。美國“空軍時報”（Air Force Times）報導，空軍原本應隨時維持至少189架可部署的死神無人機。



報告中還提到，美軍最先進的第五代戰機之一F-35A在3月19日遭伊朗攻擊時受到損傷，該機單價超過9200萬美元。



國會研究處也特別指出，一架價值2.7億美元的E-3哨兵（E-3 Sentry）預警機遭擊毀。這款預警機雖然老舊，卻是美軍重要的空中指揮平台，機體以波音（Boeing）707為基礎。截至2015年，美國空軍共擁有32架。



美軍今年4月還損失一架A-10雷霆二式（A-10 Thunderbolt II）攻擊機，另有一架也在9月對約旦的攻擊中受損。



在伊朗戰爭中，美軍損失或受損的航空器清單如下：12架F-15E打擊鷹式戰機；1架F-35A閃電II匿蹤戰機；2架A-10雷霆二式攻擊機；7架KC-135空中加油機；1架E-3哨兵預警機；2架MC-130J特戰運輸機；1架HH-60快樂綠巨人二型（HH-60 Jolly Green II）直升機；1架MQ-4C人魚海神（Triton）無人偵察機；3架MQ-1多用途無人機；1架AH-64阿帕契（Apache）攻擊直升機；4架AH-6輕型攻擊直升機；1架MH-60黑鷹（Black Hawk）直升機。



美軍中央司令部（US Central Command）上月估算，伊朗戰爭總支出已增至436億美元，較8月增加50億美元。



武器成本也在短短一個多月內增加了超過60億美元，從國會預算處（Congressional Budget Office）最新報告的217億美元，升至中央司令部估算的281億美元。



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