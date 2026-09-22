快評：又有美國專家主張放棄保台

美國戰略專家卡瓦娜認為，若真想實現亞太地區“體面和平”，就應該將美軍部署撤至第二島鏈。(中評社資料圖) 中評社快評／美國戰略專家卡瓦娜在近日出版的美國《外交事務》季刊《治國方針與戰略》秋季號上撰文認為，即使兩岸最終統一，美國仍有能力因應後果，華府應調整對台政策，明確排除美軍直接介入台海衝突、出兵保衛台灣的可能性。



卡瓦娜是美國智庫“國防優先”軍事分析主任，是美國最新一位發表放棄保台言論的專家。去年10月，美國《時代雜誌》刊登華府專家金萊爾撰寫的投書，批評賴清德為“魯莽的領導人”，並主張“美國應該放棄台灣”，把重心放在韓國、日本、菲律賓等條約盟友，該文引起廣泛關注。



近年來，隨著中國大陸經濟與軍事實力快速崛起、美國全球霸權衰退，一些華府專家學者對美國前途感到悲觀，主張重新審視“台灣關係法”、檢討“六大保證”、不再對台軍售，甚至放棄台灣等，“棄台論”受到愈來愈多人關注及討論。



最新提出放棄保台的卡瓦娜認為，對美國利益構成最大威脅的並非中國大陸“併吞”台灣，而是美中因台灣爆發戰爭。她直言，“一支無法擊敗伊朗的美軍，當然也無法擊敗中國”，即使盟友充分支援，美軍最多也只能增加北京奪台難度、阻止中國迅速取勝；兩岸統一對華府最直接的威脅是半導體供應，因此美國應盡快將半導體產能與供應鏈移回美國。



上月下旬舉行的中美元首峰會象徵國際戰略格局已從“一超多強”過渡至G2時代，全球局勢面臨重大變化，美台專家都感受到美方保台意願正在降低，“棄台論”可能繼續發酵並最終促成華府對台政策做出實質轉變或調整。