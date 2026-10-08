第16次北冰洋考察　國產裝備大顯身手

9月30日在中國極地考察國內基地碼頭拍攝的歡迎儀式現場。（新華社資料圖片） 中評社北京10月8日電／中國第16次北冰洋考察正在進行。此次考察由“雪龍”號、“雪龍2”號、“極地”號、“探索三號”四船聯合進行。



據央視新聞報道，日前，“雪龍”號、“雪龍2”號已經結束任務返回上海，“極地”號和“探索三號”仍在執行考察任務，預計10月中旬返航。



此次考察期間，考察隊對國產先進裝備進行了測試和業務化應用。比如，考察期間，我國首次利用國產通信衛星系統實現跨越南北極的視頻通話，在北冰洋中央區建成了以國產裝備為主的無人值守立體觀測網，標誌著我國北極科考邁入“船基調查＋冰基全年組網”新階段。



就在前不久的中秋節，中國第16次北冰洋考察隊“雪龍”號、“極地”號、“探索三號”以及中國南極秦嶺站完成了一次跨越南北極的視頻通話，視頻延時不超過一秒。國家海洋信息中心工程師張彬介紹，這是我國首次利用國產通信衛星系統實現的跨最大緯度的一次視頻通話。



張彬表示，我們保障了“雪龍”號、“極地”號和“探索三號”的通信，也保障了國家海洋信息中心、極地中心的實時通信。進入冰區作業後，文件傳輸和航行日志都是通過星網設備傳輸的。



張彬說，中國星網“GW星座”，是我國首個巨型衛星互聯網計劃。本次極區測試，最大的上下行速度在30兆左右，相當於下載一個1GB文件需要十分鐘左右，設備還可用於應急救援以及海上通信。本次國產衛星通信裝備的成功試驗，標誌著我國實現了極區通信的自主可控，並且數據不出境，有效保障數據安全。



此次考察以應對全球氣候變化及其影響為核心，在北冰洋重點海域開展海冰、水文、生物、生態、大氣環境等領域綜合調查監測。目前，各國對北冰洋變化、海冰演變的觀測主要依靠衛星遙感。



中國第16次北冰洋考察隊首席科學家何劍鋒解釋，衛星能夠實現全域覆蓋，但小尺度變化精度不足，光學遙感更容易受雲層、天氣干擾。而科研人員現場原位觀測，則能提升預報準確度。



何劍鋒說：“我們通過走航期間的海冰觀測，與衛星遙感數據進行比對，可以更好地檢驗衛星數據的可靠性，提升海冰衛星遙感觀測水平。這對海冰變化的預測來說，是不可或缺的數據支撐。”



此外，北冰洋中央區是國際社會認知最為缺乏的極地海域之一，過去一直沒有實現全年連續觀測。此次考察，中國考察隊在北冰洋中央區建成了以國產裝備為主的無人值守立體觀測網，可以獲取全年監測數據。這張“漂”在北極的觀測網，是如何織就的？何劍鋒介紹，這就需要把冰基浮標布放到海冰上，讓它隨冰漂移。