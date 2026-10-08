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北部戰區海軍某基地開展預任班長崗前集訓
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2026-10-08 12:11:47
集訓隊員開展隊列訓練。
中評社北京10月8日電／中國軍網報道，為提升預任帶兵骨幹能力素質，建強新訓骨幹隊伍，北部戰區海軍某基地開展預任班長崗前集訓。集訓堅持以學促思、以練促強，參訓隊員在高強度訓練中磨礪意志品格、錘煉帶兵本領，為當好新兵“第一引路人”打下堅實基礎。
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