巴以衝突爆發三年　和平曙光依然難見

9月16日，加沙城一棟在戰爭中受損的居民樓倒塌，造成重大人員傷亡。圖為巴勒斯坦加沙地帶民防部門救援人員在廢墟上工作。新華社 中評社北京10月8日電／新華社報道，新一輪巴以衝突自2023年10月7日爆發以來已持續整整三年。儘管2025年10月達成的第一階段停火協議結束了加沙地帶大規模戰事，但無人機襲擊和軍事行動至今仍在繼續，加沙人道危機遠未緩解，約旦河西岸局勢更趨惡化，巴以和平依舊遙遙無期。



加沙地帶：人道危機持續



衝突將加沙地帶變成一片廢墟，當地民眾流離失所、物資極度缺乏，這一情況在停火協議達成後並未得到改善。聯合國人道主義事務協調廳日前指出，加沙人道主義形勢仍然“極其嚴峻”。



儘管停火協議已進入第二階段，以色列軍隊以“定點清除哈馬斯”為名的空襲卻從未停止。加沙衛生部門最新數據顯示，自2025年10月停火協議生效以來，以軍行動導致加沙1460人死亡、5116人受傷；新一輪巴以衝突爆發以來加沙死亡人數已超過7.4萬。



與此同時，加沙民眾的生存空間被不斷壓縮。加沙地帶政府媒體辦公室數據顯示，加沙約90%的建築遭到破壞。以軍無視停火協議劃定的“黃線”，不斷向加沙腹地深入，目前已控制加沙地帶約60%的區域，約210萬加沙民眾被困在40公里長的狹長地帶中。聯合國人道主義事務協調廳8月數據顯示，94%的加沙民眾需要基本住所和家庭生活援助。



以方封鎖導致加沙基本生存物資嚴重匱乏。聯合國指出，目前獲批的援助物資只能通過加沙南端的凱雷姆沙洛姆口岸運入，至少有4個口岸依然處於關閉狀態。加沙地帶政府媒體辦公室的聲明說，根據第一階段停火協議，以方每天應允許600輛卡車進入加沙，但實際獲准進入的卡車僅相當於這一數字的37%，這加劇了加沙人道主義災難。

