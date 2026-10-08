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澤連斯基警告：俄羅斯將發起新一輪大規模攻勢
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2026-10-08 12:23:33
中評社北京10月8日電／據參考消息網引述德新社10月6日報道，烏克蘭總統澤連斯基6日晚間援引最新情報警告稱，俄羅斯正準備對烏克蘭發動新一輪大規模襲擊。
澤連斯基在晚間視頻講話中表示：“最新情報顯示，俄方正在準備發動一場大規模打擊。懇請大家務必注意安全。”
他呼籲烏克蘭民眾留意導彈襲擊預警，警報響起時及時進入避難場所。
澤連斯基稱：“烏克蘭安全部隊與空軍已在現有防禦能力範圍內做好應對準備。”這番話暗指烏防空武器存在短缺問題。
澤連斯基在發出警告的同時，再次呼籲西方盟友提供更多防空系統。
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