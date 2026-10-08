面對胡塞武裝，沙特求助土耳其與巴基斯坦

中評社北京10月8日電／據參考消息網引述共同社10月6日報道，面對也門胡塞武裝的攻勢，沙特阿拉伯宣布將轉向與土耳其、巴基斯坦建立集體防禦態勢。此舉基於一項將針對一國的攻擊視為針對三國共同攻擊的防禦協定，該機制也被稱為“中東版北約”。在作為主要依靠對象的美國對介入持消極態度的情況下，沙特此舉旨在防止其經濟支柱——石油相關設施遭受攻擊，但實際效果尚不明朗。



沙特寄予厚望的，是8月與土耳其、巴基斯坦簽署的《麥加共同防務協議》。分析認為，沙特意在借助伊斯蘭世界唯一擁核國家巴基斯坦，以及擁有北約內部僅次於美國的地面作戰力量的土耳其，來牽制胡塞武裝。



中東局勢專家穆罕默德·拉茲指出，對沙特而言，胡塞武裝控制戰略要衝曼德海峽是一場不可接受的“噩夢”。他分析稱，沙特認識到，要擊敗胡塞武裝，需要獲得防禦方面的支持。



“美國與沙特簽有防務與安全保障協定，並打算遵守該協定。”美國國務卿魯比奧5日就也門局勢作出上述表態。據美媒報道，沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼曾於9月直接致電特朗普總統，請求對胡塞武裝發動攻擊，但美方僅同意提供情報共享等間接支持。



在針對伊朗的行動長期化背景下，美國政府對介入持消極態度。美軍擔心若直接攻擊胡塞武裝會導致戰線擴大。此外，據稱美軍用於攻擊和防空的導彈庫存正在減少，已無餘力開展新的軍事行動。



“如有需要，將採取一切措施。”巴基斯坦軍方高層表達了加強軍事介入的姿態。據外交消息人士透露，巴軍方已參與制訂針對胡塞武裝的攻擊計劃。巴基斯坦國防部長赫瓦賈·阿西夫5日向當地媒體表示，軍隊已“駐扎在作戰區域”，但目前僅發揮偵察等“支援性作用”。

