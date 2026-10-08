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沙特主導聯軍稱摧毀82處胡塞軍事目標
http://www.CRNTT.com   2026-10-08 13:19:54
　　中評社北京10月8日電／央視新聞報道，沙特阿拉伯主導的多國聯軍發言人圖爾基·馬利基當地時間10月7日晚發表聲明說，聯軍對也門胡塞武裝發動大規模軍事行動，摧毀82處軍事目標。

　　馬利基在聲明中說，聯軍發動了一次全面軍事行動，摧毀胡塞武裝位於也門薩達、荷台達、焦夫和馬里蔔四省的82處軍事目標。打擊目標包括該組織彈道導彈所在地、指揮控制中心、通信系統以及人員集結點等。
 


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