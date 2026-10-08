中期選舉臨近　共和黨候選人嫌白宮拖累選情

在選情膠著的中期選舉中，多數共和黨候選人選擇與特朗普保持距離。（圖片來源：央視新聞） 中評社北京10月8日電／當地時間10月7日，在距美國中期選舉不足一個月之際，一段得州共和黨參議員候選人肯•帕克斯頓的閉門募款錄音在美國引發關注。錄音中，這位美國總統特朗普的長期盟友把伊朗戰事、汽油和柴油價格列為拖累競選的重要因素。



央視新聞綜合路透社消息報道稱，這段私下談話將今年美國中期選舉的突出矛盾擺到了台前：雖然特朗普仍是共和黨動員基本盤的重要力量，但隨著投票進入最後衝刺，越來越多的共和黨候選人在戰爭、能源和生活成本等具體議題上已開始強調與白宮的不同。



11月3日，美國將舉行中期選舉，改選全部眾議院席位和約三分之一參議院席位，國會控制權也將由此重新決定。正是在這一背景下，帕克斯頓的錄音引發美國輿論熱議。



錄音為何引發關注？根據美國阿克西奧斯新聞網站（Axios）獲得的錄音，在上月華盛頓的一場閉門募款活動中，帕克斯頓在被問到哪些問題正在拖累自己的競選時回答稱：“不是關稅”，而是戰爭、汽油和柴油價格。



他特別提到，柴油價格已超過每加侖6美元，很多得州居民駕駛柴油車輛，正在直接感受到成本壓力，而燃油上漲還會進一步傳導至食品和其他生活開支方面。



帕克斯頓競選團隊隨後表示，這些言論並非批評總統，而是反映得州居民正在承受生活成本壓力，帕克斯頓仍然支持總統推動降低物價的努力。



錄音曝光後，美國社交媒體對此展開熱議。部分網民認為，這顯示伊朗戰事和燃油價格已經成為共和黨候選人無法迴避的現實問題；也有人認為，帕克斯頓是在把競選壓力歸因於白宮政策，而不是自己的競選表現。雖然網絡評論並不能代表整體選民態度，但討論焦點已從帕克斯頓個人迅速延伸到了戰爭和生活成本是否正在改變共和黨人的競選策略。



該事件之所以備受關注，還因為帕克斯頓一直是特朗普的重要盟友。特朗普支持他在共和黨初選中挑戰現任參議員約翰•科寧，並於10月7日再次前往得州助選。這已是特朗普一個月內第三次到訪得州。公開場合接受總統支持，私下卻擔憂白宮政策給自身選情帶來壓力，這也讓錄音外流事件超出了普通競選口水戰的範圍。



共和黨候選人在具體議題上強調與白宮的不同



其實，帕克斯頓並非孤例。