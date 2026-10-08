消息人士：沙特啟動對迪拜航空安全事件調查

9月30日，在以色列特拉維夫的本-古里安國際機場，迪拜航空涉事航班乘客乘坐替代航班抵達後走出機場。（圖片來源：新華社） 中評社北京10月8日電／多名消息人士透露，沙特阿拉伯開始對上周發生的迪拜航空副駕駛行凶事件展開調查，評估該事件對航空安全可能產生的影響。



央視新聞綜合路透社報道稱，沙特已通知國外的專業航空機構，其將根據國際規則對迪拜航空FZ1073航班開展安全調查。該航班9月30日從阿聯酋迪拜飛往以色列特拉維夫途中，副駕駛在駕駛艙內襲擊機長，導致客機突然急降。在其他機組人員和乘客制服襲擊者後，客機重新得到控制並安全降落在沙特塔布克機場。



另有消息人士說，目前還不清楚沙特是否會公開調查結果。



據悉，安全調查是飛機在發生飛行安全事故後的常規做法。這類調查並非為了確定責任，而是聚焦技術事項並提出安全建議，避免今後再次發生類似事故。然而，像FZ1073航班這類涉及故意行為的安全事件，調查並非強制性要求。



業內人士指出，雖然在本次事件中，機長遭襲受傷後迅速反應避免了一場災難，但這起事件暴露了航空業的安全隱患，涉及飛行員背景審查、跨國招聘機制、機艙應急工具等諸多方面，值得反思。



由於涉事客機機型為波音737 MAX，美國國家運輸安全委員會已確認指派一名代表參與調查。這架飛機的註冊地和航空公司總部所在地均為迪拜，阿聯酋也將自動參與相關調查。



當前，阿聯酋已就該事件另行展開刑事調查，阿聯酋總檢察長稱該事件為“恐怖襲擊”。涉事FZ1073航班上絕大多數乘客為以色列公民。以色列航空安全調查部門負責人表示，以方已提出參與任何由沙特主導的安全調查，但迄今尚未收到邀請。



沙特和以色列目前沒有建立外交關係。專家表示，幾十年來的多起事件證明，全球航空事故調查合作機制能跨越地緣政治界限發揮作用。



《國際民用航空公約》附件13規定，進行案件調查時，在航空安全事件中承受重大傷亡的國家具有觀察員地位，但未說明所有乘客均未受傷的情況該如何處理。