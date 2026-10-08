日本四大啤酒商涉嫌串通漲價遭強制調查

中評社香港10月8日電／共同社採訪相關人士獲悉，日本公平交易委員會7日以違反《反壟斷法》（不當交易限制）的嫌疑對朝日啤酒、麒麟啤酒、三得利和札幌啤酒四家公司展開強制調查，理由是這些公司為抬高啤酒類產品（包括發泡酒和第三類啤酒）價格而結成卡特爾。日本國內市場規模約達1.6萬億日元（約合人民幣677億元），上述四家公司佔據了其中大部分份額。公平交易委員會似乎認為此舉對國民生活影響廣泛且性質惡劣，對實際情況展開調查，考慮向檢察機關進行刑事檢舉。



若有競爭本應下降的商品價格居高不下，一方面使製造商獲得不當利益，另一方面可能使消費者處於不利地位。這是日本公平交易委員會首次就食品飲料展開強制調查。與常規的入內檢查不同，此次委員會在取得法院許可狀後，行使了可強制搜查和扣押證據的“犯則調查許可權”。



據相關人士透露，這四家公司涉嫌至少數年期間就出貨價格調整時機及漲價幅度進行協調。據分析行銷負責人等在行業團體“啤酒酒造組合”（東京）大約每月舉行一次的會議結束後，另行通過“私下會面”等方式進行協商，據悉在部分公司還將協商內容上報管理層。



公平交易委員會還將該行業團體列為關聯方，著手對其展開調查。



若認定違法，預計除刑事程序外，委員會還將勒令繳納相當於銷售額10%的錢款作為行政處分。鑒於市場規模之大，金額可能十分龐大。



據國稅廳介紹，2024年日本國內啤酒銷售額為1.153萬億日元，發泡酒為4578億日元。發泡酒中包含第三類啤酒。



這四家公司已分別於2022年10月、2023年10月以及2025年4月接連上調啤酒類價格，並將原材料費和能源價格上漲等列為理由。



四家公司均承認已接受公平交易委員會調查的事實，表示“將全面配合調查”。