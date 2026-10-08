韓稱嚴格履行對俄出口管制　駁斥違背制裁說法

中評社香港10月8日電／韓聯社報道，韓國外交部、產業通商部和關稅廳（海關）8日聯合發布資料，反駁韓國向俄羅斯出口原油產品的說法，並闡明政府切實履行對俄出口管制措施。



三個部門在資料中表示，韓國對俄出口管製品目主要為產業機械、電子產品和汽車等戰略重要性較高的品目。政府綜合考慮出口品用於軍事用途的可能性、對經濟產生的影響以及國際合作等因素後，經有關部門協商決定出口管制對象。



具體來看，政府依據《對外貿易法》，全面禁止對俄出口戰略物資，並將可被轉用於軍事目的的1402個品目列為出口審批對象。受此影響，韓國對俄出口額逐年減少，2021年為100億美元，2022年63億美元，2023年61億美元，2024年45億美元，2025年40億美元。



三個部門強調稱，雖然對俄出口限制給國民和企業帶來負擔，但政府積極配合國際社會為捍衛和平付出的努力。



英國《衛報》當地時間6日報道稱，今年7∼8月，7艘油船從韓國多座港口裝載石油產品前往俄羅斯遠東地區。烏克蘭總統辦公室制裁政策事務代表弗拉迪斯拉夫·弗拉休克（Vladyslav Vlasiuk）同一天在社交平台臉書上發文，援引該報道批評此舉與韓國對俄制裁政策嚴重相悖，俄羅斯從韓國進口石油事實上緩解了其煉油能力喪失造成的衝擊。



總統府青瓦台前一天就此解釋稱，韓國產柴油等原料被出口到俄羅斯的情況尚未得到確認，韓方貿易統計數據顯示，從去年8月至今年8月，韓國未曾向俄羅斯出口柴油、汽油和航空煤油等。