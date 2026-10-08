馬杜羅夫婦將面臨新指控

7月22日，在委內瑞拉加拉加斯市中心的一處廣場，馬杜羅之子尼古拉斯·馬杜羅·格拉（中）等參加集會，要求美國釋放其關押的委總統馬杜羅及其妻子。（新華社資料圖片） 中評社北京10月8日電／據美國有線電視新聞網7日報道，預計紐約檢察官將以涉嫌虐待被委內瑞拉政府關押的美國人為由，對遭拘押的委總統馬杜羅及其夫人提出新的指控。



新華社綜合美國有線電視新聞網報道稱，多名知情人士透露，新指控涉及美國政府認定的“不當拘押”事件，相關公告最早可能於當地時間8日公布。美方此前稱，馬杜羅執政時期，有十多名美國公民被關押在委內瑞拉的監獄中。



馬杜羅夫人弗洛雷斯預計將於8日在紐約南區聯邦地區法院出庭，屆時其律師將申請在審判前將弗洛雷斯轉為居家軟禁。目前，馬杜羅夫婦被關押在紐約布魯克林區的大都會拘留中心。



另據美國商業內幕網站援引弗洛雷斯律師團隊消息報道稱，弗洛雷斯當前健康狀況不佳，脫落了2顆牙齒，體重下降25磅（1磅約合0.45千克），心臟健康狀況也在惡化。



2026年1月3日凌晨，美軍突襲委內瑞拉，強行控制馬杜羅夫婦並將他們帶到美國，美國司法部門指控他們犯有毒品走私等罪行。1月5日，馬杜羅夫婦在紐約南區聯邦地區法院首次出庭，拒絕美方所謂“犯罪”指控。7月22日，法官宣布定於2027年6月1日開始審理其所涉指控。9月，馬杜羅的辯護團隊以馬杜羅作為主權國家元首應享有豁免權為由，要求撤銷對其提起的刑事訴訟，並以健康理由申請暫時釋放弗洛雷斯。