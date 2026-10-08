關乎選舉　美媒稱美軍或重啟對伊朗作戰

這是從空中拍攝的美國國防部所在地五角大樓（2020年2月19日攝）。新華社 中評社北京10月8日電／據新華社引述美國阿克西奧斯新聞網站7日報道，五角大樓數天前指示美軍中央司令部，就重啟對伊朗重大作戰行動完成準備工作。美國和以色列消息人士稱，行動或在11月初美國國會中期選舉前重啟，甚至可能比10月27日以色列議會選舉早一周。



報道說，五角大樓未設定重啟對伊作戰行動的具體日期，美國總統特朗普也尚未作出最終決策。一名不願公開姓名的白宮官員稱，特朗普“掌握所有牌”，隨時可用全部選項。一名五角大樓官員稱，國防部任務是制定軍事選項並呈報特朗普。



美國《大西洋》月刊7日早些時候報道，特朗普考慮在中期選舉前空襲伊朗。



特朗普6日在馬里蘭州斯帕羅斯角發表講話時稱，對伊朗的軍事行動“必須收尾”，“唯一要考慮的問題是以哪種方式，柔和還是強硬”。



阿克西奧斯新聞網站稱，重啟重大作戰行動意味著大規模轟炸伊朗能源、基礎設施和核設施目標。美國和以色列很有可能協同行動，以軍也將參與。



特朗普7日與以色列總理內塔尼亞胡通話。一名以方官員稱，通話發生在內塔尼亞胡當天召集國家安全團隊商討對伊朗政策之後。內塔尼亞胡5日還與美國國務卿魯比奧通話。



特朗普的國家安全團隊2日在戴維營會晤數小時，商討伊朗戰事等議題。一名以方官員稱，會議部分內容聚焦可能的作戰行動重啟，但魯比奧在會後稱，會議聚焦“長期”對外政策謀劃。



自2月28日美以對伊朗發起軍事打擊以來，美國對伊朗實施空襲、海上封鎖、經濟施壓等，目前零星衝突仍在持續，陷入不戰不和的僵局。阿克西奧斯新聞網站稱，由於美國與伊朗經第三方斡旋的談判幾無進展，重啟戰事的討論日益增多。有以方官員認為，趕在中期選舉前重啟戰事的可能性不高，但無法排除；而選舉後重啟的可能性“顯著提高”。

