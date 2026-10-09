日本圖謀發展核潛艇　暗藏怎樣政治“算計”？

中評社北京10月9日電／央視新聞報道，據日本方面7日消息，消息人士稱，日本政府年內修訂“安保三文件”，考慮加入“探討自衛隊引進核動力潛艇”相關內容，相關動向引發日本國內反對聲音。



日本政府有哪些政治“算計”？



中國社科院日本研究所助理研究員孟明銘認為，日本政府企圖在“安保三文件”修訂過程中寫入研究引進核潛艇，暴露了以下幾點政治“算計”：



第一，日本政府企圖以“切香腸”方式，為突破“無核三原則”撕開口子。



以高市為首的右翼勢力一直鼓吹所謂“反思無核三原則”，其內閣官房長官木原稔和防衛大臣小泉進次郎此前也多次表態，稱日本應討論擁有核潛艇。



但日本作為二戰戰敗國，國內民眾長期受和平憲法和反核意識影響，若高市政府當前公開嘗試引進核潛艇，勢必引發國內外強烈批判和反制。因此，高市用“研究”“討論”這類低敏感度話術，測試外界底線，降低日本國內外對涉核軍事議題的警惕和反感，企圖長此以往把不可觸碰的核禁忌合法化、常態化，為後續政策討論預留跳板。



第二，日本政府企圖徹底衝破日本現行“專守防衛”界限，在深海遠洋謀求進攻性的持久對抗能力。



與常規動力潛艇立足於近海定位不同，核潛艇有長時間水下續航能力和隱蔽投送遠程打擊武器的能力，是極具威脅的進攻性武器，實質性構建能作戰、能持久戰的遠洋軍事體系。



第三，日本政府的擁核試探，也是借美國戰略調整進行的冒險行為，借機擺脫戰後體制。

