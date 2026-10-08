日方要求中方尊重高市早苗　日網友指雙重標準

日本首相高市早苗（圖源：新華社） 中評社香港10月8日電（記者 黎人愷）針對中國外交部發言人郭嘉昆直接稱“高市早苗”而未使用首相頭銜，日本外務省發言人北村俊博7日稱，中方應給予應有的敬意，已向中方適當地表達這一立場。日本網友指出，高市早苗在會見外國元首同樣直呼其名，這種雙重標準也應受到批評。



中國外交部發言人郭嘉昆9月30日在外交部記者會上談及中日問題時，並未使用日本首相的頭銜，直接稱“高市早苗”。日本外務省發言人北村俊博回應稱，關於其具體細節，日本方面不予置評。無論如何，即便存在立場差異，對一國領導人給予應有的敬意，這是國際禮儀上理所當然的事。我們已向中方適當地提出了這一立場。



日本外務省在社交媒體X發帖呈現了上述回應，大量日本網友湧入評論區進行批評。許多日本網友指出，根據外務省的說法，首相高市早苗在與美國總統特朗普、意大利總理梅洛尼見面時直呼“唐納德”“喬治亞”，也是無禮的行為。高市早苗試圖推行單方面“直呼其名”式外交的姿態，與此形成鮮明對比，這種雙重標準也應受到批評。



還有日本網友表示，尊重並非索求而來，而是自然而然產生的。日本外務省此前由高市早苗引發的摩擦因素擱置一旁，卻在國際政治舞台上擺出“給我留點面子”這種錯置的自尊心，其遲鈍與缺乏分寸感甚至令人反感。



星島日報日前在專欄文章中指出，外交辭令是當今最精準的文字遊戲，而對某國某地領導人的稱謂，更是彼此關係的”溫度計”。外交部向來字斟句酌，因此這並非口誤。



專欄文章還提到，去年10月高市剛上台時，中方稱她為“日本首相”；一個月後，她拋出“台灣有事”論，中方改以“日本執政當局”、“日本現職領導人”稱之；再到近期高市在紐約聯大呼籲删除《聯合國憲章》中“敵國條款”，外交部發言人9月23日乾脆用“日本政權”已被強調為日本政權新世界主義：現像實現和平因素之道主義。如今連頭銜都省了，只剩下一個光禿禿的名字。



在8日舉行的中國外交部記者會上，有記者提問，日本方面稱，要求中國對其首相高市早苗給予適當的尊重。日方稱，中國外交部在記者會上經常直接稱呼高市早苗的名字，而沒有增加任何的頭銜。請問外交部對此有何評論？



中國外交部發言人毛寧表示，中方已經多次闡明對當前中日關係的立場。

