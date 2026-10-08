熊李力：中美八點成果重在管控競爭避免誤判

對外經濟貿易大學區域國別研究院執行院長熊李力（受訪者供圖） 中評社北京10月8日電（記者 王教仁）中美元首會晤八點成果如何從政治共識轉化為穩定機制？對外經濟貿易大學區域國別研究院執行院長熊李力接受中評社採訪表示，關鍵不在一次解決全部矛盾，而在形成穩定、定期的溝通機制，以管控競爭、避免誤判。



熊李力現任對外經濟貿易大學區域國別研究院執行院長、國際關係學院教授，主要研究領域為大國外交與國際制度。



熊李力表示，目前八點成果在不同領域的落實程度存在差異，一部分已經進入實際操作階段，另一些仍處於框架性磋商階段。其中，經貿領域落地最快，主要原因是中美在這一領域存在較為突出的現實利益交集，許多事項可以分解處理，也比較容易形成可執行的安排。



相比之下，人工智能和軍事危機溝通涉及雙方戰略安全底線，許多細節需要反復打磨，雙方也要經過各自內部的審慎評估，短期內快速敲定的條件尚不具備。不過，這並不意味著相關機制難以推進。只要雙方能夠就共同努力的方向形成共識，就可以通過持續磋商，逐項解決具體問題。



談及中美貿易理事會，熊李力認為，這一機制實質上是圍繞具體議題，以工作組形式進行對等協商，將雙方在經貿領域的分歧納入常態化平台處理，避免矛盾不斷累積。它把過去臨時、應急式的談判，轉變為常規化、分層次、分議題的溝通。



對等降稅、農業工作組等議題之所以率先推進，在於這些領域具有較明確的共同訴求，衝突烈度也相對可控。熊李力說，中美貿易理事會提供了一個“緩衝閥”，雙方出現經貿摩擦時，可以避免直接升級為制裁與反制，並通過固定渠道進行談判磋商，從而增強雙邊經貿關係的穩定性和可預期性。



但熊李力同時強調，這類機制主要用於管理分歧，很難一次性消除中美經貿關係中的結構性矛盾。工作組協商模式的價值，更多是防止衝突失控，而不是迅速解決所有深層爭端。