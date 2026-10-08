外交部10月8日例行記者會全文

中評社北京10月8日電／2026年10月8日外交部發言人毛寧主持例行記者會：



應國務院總理李強邀請，多哥部長會議主席福雷·埃索齊姆納·納辛貝將於10月9日至16日對中國進行正式訪問。



法國總統外事顧問博納將於10月9日至13日來華，同中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅舉行新一輪中法戰略對話。



新華社記者：中方發布了多哥部長會議主席福雷訪華的消息，能否介紹此訪安排和中方期待？中方如何看待當前中多關係？



毛寧：福雷主席是中國的老朋友，這是他執政以來第七次正式來華，充分體現多方對發展兩國關係的高度重視。訪問期間，習近平主席將會見福雷主席，李強總理、趙樂際委員長將分別舉行會談會見。福雷主席還將赴陝西、福建、廣東等省份參訪。



中國和多哥是全面戰略夥伴。建交54年來，兩國傳統友誼歷久彌堅，雙方在涉及彼此核心利益和重大關切問題上堅定相互支持，各領域交流合作取得豐碩成果，樹立了大小國家平等相待、全球南方團結合作的典範。相信此訪將推動中多關係邁上新台階，為構建新時代全天候中非命運共同體作出積極貢獻。



日本廣播協會記者：據報道，在上個月舉行的中美元首會晤中，特朗普總統要求中方同日本首相高市早苗開展對話，並取消對日出口管制措施。請問是否屬實？中美雙方在會晤中是否談及涉日本話題？如有，能否介紹具體內容？



毛寧：關於中美元首會晤的情況，中方已經發布了消息。



總台國廣記者：俄羅斯總統助理、海事委員會主席帕特魯舍夫正在中國訪問，能否介紹帕特魯舍夫此訪有關安排？中方如何評價當前中俄關係？



毛寧：中俄是新時代全面戰略協作夥伴。近年來，在習近平主席和普京總統的戰略引領下，中俄兩國政治互信不斷深化，戰略協作愈發緊密，互利合作持續拓展，樹立了新型國際關係和相鄰大國關係的典範。



這是帕特魯舍夫先生首次以俄羅斯海事委員會主席身份訪華。中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅以及其他相關部門負責人將分別同帕特魯舍夫主席舉行會見，就雙邊關係和涉海合作等交換意見。中方願以此訪為契機，同俄方進一步深化戰略溝通、推動務實合作，為新時代中俄關係不斷注入新的發展動力。



總台央視記者：10月5日，在日內瓦舉行的聯合國人權理事會第63屆會議上，各方協商一致通過中國代表53國提出的“無障礙建設促進所有人享有人權”決議。發言人能否介紹更多情況？



毛寧：無障礙環境建設秉持“弱有所扶”“老有所依”理念，為各類群體平等便捷參與社會生活、充分實現各項人權提供重要保障。許多國家讚賞中方積極推廣“人人享有無障礙”理念，認為決議呼籲為發展中國家提供技術援助，促進相關領域國際合作，符合發展中國家現實和迫切需要。



2024年，人權理事會首次通過中方主提的同名決議，是聯合國歷史上首個無障礙專題決議。此次人權理事會再次通過相關決議，對國際社會進一步促進和保障各類群體人權、積極應對老齡化、利用人工智能等新興技術促進無障礙信息交流、加強相關領域全球治理與標準制定具有重要意義。中方願以習近平主席提出的四大全球倡議為指引，繼續同各方深化合作，切實落實“人人享有無障礙”理念，推動完善全球人權治理，促進國際人權事業健康發展。



路透社記者：消息人士透露，中國計劃提名公共衛生領域高級官員宋莉競選世界衛生組織總幹事。有觀點稱這說明中方有意填補美國退出世衛組織留下的真空。中方能否證實？美國退出世衛組織等聯合國機構是否為中方提供了發揮影響的機會？



毛寧：世衛組織是聯合國衛生健康領域專門機構，在全球衛生治理中發揮著領導協調作用。當前，多邊主義受到衝擊，全球衛生健康事業發展任重道遠。世衛組織如何在新變局和新形勢下行穩致遠，總幹事作用尤為重要。



中方提名宋莉博士參與競選，體現了同各方攜手努力，共同推動構建人類衛生健康共同體的積極意願，表明了中方對多邊主義和世衛組織的堅定支持。我們相信，如宋莉博士當選世衛組織總幹事，將有助於這一組織在提升全人類健康福祉方面發揮更為積極的作用。



總台CGTN記者：發言人能否介紹法國總統外事顧問博納來華安排和中方期待？



毛寧：法國總統外事顧問博納來華期間，王毅主任將同他舉行新一輪中法戰略對話，就深化中法各領域合作進行戰略溝通，並就共同關心的國際和地區問題深入交換意見。



去年12月，馬克龍總統對中國進行第四次國事訪問，兩國元首進行長時間深入交流，就加強戰略溝通、堅持開放合作、共同維護多邊主義等達成重要共識。中方期待通過此次對話，加強在雙多邊議題上協調配合，推動中法、中歐關係穩健發展。



《環球時報》記者：據報道，10月1日，東京地方法院對非法侵闖中國使館的原自衛隊官員村田晃大進行首次公開庭審，村田對持刀非法入侵使館罪行供認不諱，但否認脅迫罪指控。中方對此有何評論？



毛寧：日本自衛隊現役官員持刀侵闖中國駐日本使館、向中方外交人員發出暴力威脅，是國際社會前所未聞的惡性事件，嚴重違反《維也納外交關係公約》，嚴重威脅中方外交人員人身安全和外交館舍安全，暴露出日本國內右翼勢力猖獗、自衛隊人員失管失教等諸多深層次問題。日方能否依法嚴肅處理，考驗日本政府能否切實履行國際法義務，關係到日本國家信譽和國際形象。我們再次敦促日方嚴懲凶犯、以儆效尤。



彭博社記者：據報道，德國總統即將訪華。中方能否證實？能否提供此訪日程？他將會見哪些中國領導人？



毛寧：目前我沒有可以提供的消息。



法新社記者：歐委會貿易和經濟安全委員今天在北京開始為期兩天的會談，以避免中歐貿易局勢進一步升級。中方對此有何期待？希望向他傳遞什麼信息？



毛寧：具體問題建議向主管部門詢問。中方始終認為，堅持開放合作，通過平等對話協商解決經貿分歧，符合中歐雙方共同利益。



路透社記者：網絡安全公司CrowdStrike周三發布報告稱，一名身份尚未確認的人員在針對韓國金融機構實施網絡攻擊中使用了中國開發的AI滲透測試工具和中文提示詞，遺留的內容提到廣東和一所中國大學，推測此人同中國有關。中方對該報告有何評論？如何看待中國AI技術日益用於地區網絡攻擊的風險？



毛寧：我不了解你提到的具體情況。中方一貫反對並依法打擊黑客活動，更反對出於政治目的散布虛假信息。人工智能深刻影響網絡安全，國際社會應當加強合作與對話，制定新的國際規則，共同維護網絡安全。



彭博社記者：中美雙方已同意成立人工智能對話機制，首次會議將於何時舉行？將有哪些人士參加？



毛寧：這個問題建議向中方主管部門了解。



法新社記者：美國務院稱，斐濟華僑服務中心主任趙福剛為服務中方利益，向斐濟官員行賄，構成嚴重腐敗，已禁止其入境美國。外交部有何回應？



毛寧：我不了解你提到的情況。我們一貫反對對中國污蔑抹黑。



法新社記者：日方今天稱，已要求中方對日本首相高市早苗予以適當尊重，中國外交部發言人在例行記者會上時常不加頭銜直呼其名。外交部對此有何評論？



毛寧：中方已經多次闡明對當前中日關係的立場。



彭博社記者：中方將同歐洲貿易關係描述為互利共贏，但歐洲各國政府正在加強保護措施。中方認為應採取哪些舉措打消對方疑慮？



毛寧：具體問題請向主管部門了解。作為原則，我們希望歐方同中方相向而行，通過對話協商解決彼此關切，推動中歐經貿關係健康穩定發展，這符合雙方的共同利益。