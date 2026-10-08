金與正斥韓對朝醫療援助項目屬挑釁與侮辱

中評社香港10月8日電／韓聯社報道，朝鮮勞動黨總務部長金與正8日通過朝中社發表談話，對韓國統一部曾匯報聯合國安理會對朝醫療援助項目一事譴責稱，這是變相的政治挑釁。



金與正指出，韓國妄稱朝鮮醫藥品和醫療設備短缺導致衛生狀況惡化，並聲稱將為改善弱勢群體的必須醫療服務作出貢獻。這即是對朝鮮的侮辱，也是變相的政治挑釁，同時嚴重侵犯了國家主權。



對於韓朝非軍事區（DMZ）韓方一側發生的朝鮮地雷爆炸事故，金與正譏諷稱，在“地雷爆炸事件”真相尚未查清的情況下，韓國內部卻圍繞“此事是事故還是挑釁”爭論不休。韓國官員（統一部長官）鄭東泳也承認，難以將此事定性為朝鮮故意發起的攻擊。由於拙劣的自導自演的鬧劇反響不如預期，韓國提出所謂“醫療儀器援助計劃”，其背後隱藏著陰險的政治盤算，企圖讓其“善良態度”和朝鮮“強硬態度”形成對比並從中獲益。



金與正強調稱，若要恢復朝韓關係，就需要在言行中體察對方的感受，最大限度展現尊重、關懷和真誠。朝鮮再次重申，今後與韓國不會有任何往來或牽扯，也沒有見面的必要，這是朝鮮不變的立場。韓國作為朝鮮最大敵國的定位，以及朝韓關係的敵對性將絕不會改變。



統一部前一天公開的一份資料顯示，政府此前通過韓國國際保健醫療基金會（KOFIH），向安理會朝鮮制裁委員會發送豁免對朝制裁申請書，以向朝鮮平壤江東郡醫院援助醫療設備。朝鮮制裁委員會於今年5月22日通知，將為統一部項目提供豁免。