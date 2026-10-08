李在明指示年內不申請加入CPTPP

中評社香港10月8日電／韓聯社報道，韓國總統李在明8日就政府推進的加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP）事宜指示有關部門，不在年內申請加入。



分析認為，李在明可能考慮到，在農民們對政府的農地調查倍感憂慮的背景下，若政府單方面推進加入可能衝擊農副產業的CPTPP，恐加劇政府與農民間的互不信任，故作出上述指示。



總統府青瓦台首席發言人姜由楨當天在書面簡報中表示，6日舉行的國務會議討論了關於加入CPTPP的事務，有意見提出，若韓國加入問題要成為11月舉行的CPTPP部長級會議議題，最遲也需要在本月中旬在官報發布聽證會計劃，會議就是否申請加入進行了討論，李在明作出上述決定。



姜由楨解釋，國際經貿秩序瞬息萬變，CPTPP是追求成為全球貿易國家的韓國有必要進行探討的重要選項。但經貿政策與國民的生活息息相關，而有關事宜更是需要在得到農民們的共識後才能予以推進。恢復農民和政府之間的互信是首要課題。政府將基於不忽視任何國民利益的原則，與有關方充分溝通，研討加入CPTPP問題。



產業通商部等相關部門此前公布的“CPTPP加入帶來的經濟影響分析”結果顯示，若韓國加入CPTPP，10年後實際國內生產總值（GDP）有望增長0.38個百分點，未來15年製造業生產年均最多有望增加6.7萬億韓元（約合人民幣335億元）。但農林水產業界則預測，市場開放可能造成行業年均生產約減少8500億韓元。